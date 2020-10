Çukur 100. Bölüm (4.Sezon 7. Bölüm) Full İzle Show TV! 19 Ekim Çukur 4.Sezon 7. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Çukur 100. Bölüm (4.Sezon 7. Bölüm) Full İzle Show TV! TIKLAYINIZ

Show TV ekranlarında 4. sezonu ile yayınlanan Çukur dizisi tüm heyecanı ile ekrana gelmeye devam ediyor. Uzun zaman önce yayın hayatına başlayan dizi hala ilgi ile takip ediliyor. Yayınlanan her bölümü ile izleyiciden tam not alan dizinin yeni bölümleri merakla bekleniyor. Çukur dizisi her hafta pazartesi günleri yeni bölümleri ile saat 20.00'da Show TV ekranlarında yayınlanıyor.

Başrollerini Aras Bulur İynemli, Necip Memili, Erkan Koçak Köstengil ve Damla Sönmez'in oynadığı Çukur dizisi heyecan dolu senaryosu ile sevilerek takip ediliyor. İstanbul'da bir mahallenin uyuşturucudan korunma çabasını anlatan dizi, aksiyon dolu sahneleri ile izleyiciyi ekrana kilitliyor. Çukur dizisinin zaman zaman dramatik zaman zaman gerilimli sahneleri izleyiciden yoğun ilgi görüyor. Dizi 4. sezonunda da reyting rekorları kırmaya devam ediyor.

Çukur Dizisi 4. Sezon 6. Bölümde Neler Yaşandı?

Çukur dizisinin geçen hafta yayınlanan bölümünde Erdenetliler ve Çukurlular arasındaki gerilimin yükselmesi heyecanlı sahneleri ekrana taşıdı. Dizinin son bölümünde Yamaç'ın arada kalması ise dikkat çekti.

Çukur dizisinin 99. bölümünde Yamaç'a sinirli olan Cumali ve Çukurlular Erdenetliler'e saldırıyor. Çukurlular Erdenetlilere hiç beklemedikleri yerlerden baskı uygularken, Yamaç bu savaşı durdurmazsa olacaklardan korkuyor. 9. bölümde Yamaç'ın Vartolu ile yaptığı planı uygulamaya koyuyor. Bu sırada Makbule ise müttefikleri ile yeni planlar kuruyor. Yamaç bu savaşı durdurmaya çalışırken, Cumali mezar yerinde duydukları ile Yamaç'ın bir şeyler sakladığını anlıyor.

Çukur Dizisi 4. Sezon 7. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Çukur dizisinin geçen haftaki bölümünden sonra Vartolu ile Yamaç'ın planının işe yarayıp yaramayacağı merak ediliyor. Savaşı durdurmak isteyen Yamaç'ın başına gelecekler ise seyirciyi heyecanlandırmaya devam ediyor. Dizinin merakla beklenen 100. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Cumali'nin Arık Böke'yi öldürmesi dikkat çekerken bu durumun Yamaç'ın başına açacağı belalar ise merakla bekleniyor. Çukur dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00'da Show TV ekranlarında olacak.