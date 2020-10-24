Arıza Dizisi 7. Bölüm Full İzle! 25 Ekim Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Arıza Dizisi 7. Bölüm Full İzle! TIKLAYINIZ

Show TV ekranlarında yayınlanan Arıza dizisi sezonun en iddialı yapımlarından biri olmaya devam ediyor. Her hafta yeni bölümleri ile ekrana gelen Arıza dizisi büyük bir ilgi ile izleniyor. Aksiyon dolu sahneleri ile de dikkat çeken Arıza dizisi her hafta pazar günleri ekrana geliyor. Dizi saat 20.00'da Show TV ekranlarında yayınlanıyor.

Başrollerini Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın oynadığı Arıza dizisi çarpıcı senaryosu ile de seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Yeni sezonun en iddialı yapımlarından olan Arıza dizisi taksici Ali Rıza'nın Halide ile tanışması ile hayatının aniden yön değiştirmesini anlatıyor. Heyecan ve aksiyon dolu bölümleri ile ekrana gelen Arıza dizisi yayınlandığı günden bu yana yoğun ilgi görüyor.

Arıza Dizisinin 6. Bölümünde Neler Yaşandı?

Pazar akşamlarının sevilen dizisi her bölümü ile ekrana damga vurmaya devam ediyor. Arıza dizisinin 6. bölümde yaşanan beklenemedik gelişmeler izleyiciyi şaşırttı. Dizinin son bölümü izleyicide merak uyandırdı.

Arıza dizisinin geçen hafta yayınlanan 6. bölümünde Rukiye'nin Ali Rıza'yı evden kovması dikkat çekti. Oğlunun tehlikeli işler içinde olmasını istemeyen Rukiye Ali Rıza'ya eskisi gibi olmadan eve gelmemesini söyledi. Annesini üzmek istemeyen Ali Rıza'nın ise girdiği yoldan dönmeye niyeti yoktur. Konsorsiyum bir araya gelir ve Galip'in Ali Rıza'ya vereceği ceza konuşulmaya başlanır. Bu sırada Burak'ın yaptıkları ortaya çıkınca Konsorsiyum iki genci birlikte çalışma şartı ile affeder. Ali Rıza ve Burak'ın beraber yapacakları iş ise Salman sevkiyatını gerçekleştirmektir. Görev günü geldiğinde ise Burak Ali Rıza ve Haşmet'e beklemedikleri bir sürpriz hazırlar. Bu sırada Halide ise geçmişini aydınlatmak için Behçet'i aramaya başlar.

Arıza Dizisi 7. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Arıza dizisinin heyecanlı geçen 6. bölümünden sonra merakla beklenen 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Ali Rıza ve Burak çatışmasının devam ettiği görülürken, Haşmet'in de köşeye sıkışması dikkat çekti. 7. bölüm fragmanında Halide ve Ali Rıza yakınlaşması ise izleyenleri sevindirdi. Dizinin merakla beklenen 7. bölümü 25 Ekim pazar akşamı Show TV ekranlarında yayınlanacak.