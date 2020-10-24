Haberler Ankara Haberler Ankara
- 24 Eki 2020 - 10:40

Arıza Dizisi 7. Bölüm Full İzle! 25 Ekim Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Arıza 7. Bölüm tek parça izle, Arıza son bölüm izle seçeneklerinden birine tıklayarak sizde nefesleri kesen Arıza dizisinin Arıza 7. Bölümüne kolayca ulaşabilirsiniz. Fragmanı izlemek ve bilgi almak için ise Arıza Fragman izle seçeneğine tıklamanız yeterli olacaktır. Show TV kanalının başarılı dizisi; Arıza son bölüm izle reklamsız olarak sizlerle makalemizin alt kısmındaki erişim kısmını tıklayınız.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
ABONE OL Google News Sayfamız

Arıza Dizisi 7. Bölüm Full İzle! TIKLAYINIZ

Show TV ekranlarında yayınlanan Arıza dizisi sezonun en iddialı yapımlarından biri olmaya devam ediyor. Her hafta yeni bölümleri ile ekrana gelen Arıza dizisi büyük bir ilgi ile izleniyor. Aksiyon dolu sahneleri ile de dikkat çeken Arıza dizisi her hafta pazar günleri ekrana geliyor. Dizi saat 20.00'da Show TV ekranlarında yayınlanıyor.

Başrollerini Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın oynadığı Arıza dizisi çarpıcı senaryosu ile de seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Yeni sezonun en iddialı yapımlarından olan Arıza dizisi taksici Ali Rıza'nın Halide ile tanışması ile hayatının aniden yön değiştirmesini anlatıyor. Heyecan ve aksiyon dolu bölümleri ile ekrana gelen Arıza dizisi yayınlandığı günden bu yana yoğun ilgi görüyor.

Arıza Dizisinin 6. Bölümünde Neler Yaşandı?

Pazar akşamlarının sevilen dizisi her bölümü ile ekrana damga vurmaya devam ediyor. Arıza dizisinin 6. bölümde yaşanan beklenemedik gelişmeler izleyiciyi şaşırttı. Dizinin son bölümü izleyicide merak uyandırdı.

Arıza dizisinin geçen hafta yayınlanan 6. bölümünde Rukiye'nin Ali Rıza'yı evden kovması dikkat çekti. Oğlunun tehlikeli işler içinde olmasını istemeyen Rukiye Ali Rıza'ya eskisi gibi olmadan eve gelmemesini söyledi. Annesini üzmek istemeyen Ali Rıza'nın ise girdiği yoldan dönmeye niyeti yoktur. Konsorsiyum bir araya gelir ve Galip'in Ali Rıza'ya vereceği ceza konuşulmaya başlanır. Bu sırada Burak'ın yaptıkları ortaya çıkınca Konsorsiyum iki genci birlikte çalışma şartı ile affeder. Ali Rıza ve Burak'ın beraber yapacakları iş ise Salman sevkiyatını gerçekleştirmektir. Görev günü geldiğinde ise Burak Ali Rıza ve Haşmet'e beklemedikleri bir sürpriz hazırlar. Bu sırada Halide ise geçmişini aydınlatmak için Behçet'i aramaya başlar.

Arıza Dizisi 7. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Arıza dizisinin heyecanlı geçen 6. bölümünden sonra merakla beklenen 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Ali Rıza ve Burak çatışmasının devam ettiği görülürken, Haşmet'in de köşeye sıkışması dikkat çekti. 7. bölüm fragmanında Halide ve Ali Rıza yakınlaşması ise izleyenleri sevindirdi. Dizinin merakla beklenen 7. bölümü 25 Ekim pazar akşamı Show TV ekranlarında yayınlanacak.

# arıza, arızadizisi, Cumartesi, 24ekim, arızadizisikonusu, arızadizisioyuncuları, arızafragman, arızanezamanbaşlayacak, arızakonusu, arızaoyuncuları, arızanezamanbaşlıyor, arızahangikanalda, arızahikayesi, arızahikayesigerçekmi, arızaoyuncularıkimler, arızasonbölümizle, arıza7bölümfullizle, arıza7bölümfragmanı, arızadisizi7bölümfullizle, ekim

24 Eki 2020 - 10:40 - Dizi Fragmanları

# ARIZA DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Arıza Dizisi 6. Bölüm Full İzle! 18 Ekim Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Arıza Dizisi 6. Bölüm Full İzle! 18 Ekim Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Arıza 5. Bölüm Full İzle! 11 Ekim Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Arıza 5. Bölüm Full İzle! 11 Ekim Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Arıza 5. Bölüm Full İzle! 11 Ekim Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Arıza 5. Bölüm Full İzle! 11 Ekim Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Arıza 5. bölüm fragmanı izle! mask
Arıza 5. bölüm fragmanı izle!
Arıza Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 4 Ekim Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Arıza Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 4 Ekim Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Arıza Dizisi 3. Bölüm Full İzle Show TV! 27 Eylül Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Arıza Dizisi 3. Bölüm Full İzle Show TV! 27 Eylül Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Arıza Dizi 2. Bölüm Full İzle Show TV! 20 Eylül Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Arıza Dizi 2. Bölüm Full İzle Show TV! 20 Eylül Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Arıza Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor? Saat Kaçta Başlıyor? Arıza Dizisi Konusu Nedir? mask
Arıza Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor? Saat Kaçta Başlıyor? Arıza Dizisi Konusu Nedir?
Arıza Füsun Yılmaz (Dilara Aksüyek) Kimdir, Kaç Yaşında, Sevgilisi Var Mı? mask
Arıza Füsun Yılmaz (Dilara Aksüyek) Kimdir, Kaç Yaşında, Sevgilisi Var Mı?
Arıza 1. Bölüm Full İzle Show TV! 13 Eylül Arıza 1. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Arıza 1. Bölüm Full İzle Show TV! 13 Eylül Arıza 1. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
# DİZİ FRAGMANLARI İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Öğretmen Dizisi 7. Bölüm Full İzle! 25 Ekim Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Öğretmen Dizisi 7. Bölüm Full İzle! 25 Ekim Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Maria ile Mustafa 8. Bölüm Full İzle! 25 Ekim Zümrüdü Anka Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Maria ile Mustafa 8. Bölüm Full İzle! 25 Ekim Zümrüdü Anka Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Zümrüdüanka 16. Bölüm Full İzle! 24 Ekim Zümrüdüanka Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Zümrüdüanka 16. Bölüm Full İzle! 24 Ekim Zümrüdüanka Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kim Milyoner Olmak İster Canlı İzle! 24 Ekim Kim Milyoner Olmak İster Tek Parça Youtube İzle! mask
Kim Milyoner Olmak İster Canlı İzle! 24 Ekim Kim Milyoner Olmak İster Tek Parça Youtube İzle!
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 37. Bölüm Full İzle! 24 Ekim Kuzey Yıldızı İlk Aşk Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 37. Bölüm Full İzle! 24 Ekim Kuzey Yıldızı İlk Aşk Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Çocukluk Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 23 Ekim Çocukluk Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Çocukluk Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 23 Ekim Çocukluk Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Babil Dizisi 17. Bölüm Full İzle! 23 Ekim Babil Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Babil Dizisi 17. Bölüm Full İzle! 23 Ekim Babil Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Hercai Dizisi 44. Bölüm Full İzle! 23 Ekim Hercai Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Hercai Dizisi 44. Bölüm Full İzle! 23 Ekim Hercai Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Ramo Dizisi 17. Bölüm Full İzle! 23 Ekim Ramo Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Ramo Dizisi 17. Bölüm Full İzle! 23 Ekim Ramo Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kırmızı Oda Dizisi 8. Bölüm Full İzle! 23 Ekim Kırmızı Oda Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kırmızı Oda Dizisi 8. Bölüm Full İzle! 23 Ekim Kırmızı Oda Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
# DİZİ FULL İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Öğretmen Dizisi 7. Bölüm Full İzle! 25 Ekim Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Öğretmen Dizisi 7. Bölüm Full İzle! 25 Ekim Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Maria ile Mustafa 8. Bölüm Full İzle! 25 Ekim Zümrüdü Anka Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Maria ile Mustafa 8. Bölüm Full İzle! 25 Ekim Zümrüdü Anka Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Zümrüdüanka 16. Bölüm Full İzle! 24 Ekim Zümrüdüanka Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Zümrüdüanka 16. Bölüm Full İzle! 24 Ekim Zümrüdüanka Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kalk Gidelim 126. Bölüm Full İzle! 24 Ekim Kalk Gideli Aşk Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kalk Gidelim 126. Bölüm Full İzle! 24 Ekim Kalk Gideli Aşk Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kim Milyoner Olmak İster Canlı İzle! 24 Ekim Kim Milyoner Olmak İster Tek Parça Youtube İzle! mask
Kim Milyoner Olmak İster Canlı İzle! 24 Ekim Kim Milyoner Olmak İster Tek Parça Youtube İzle!
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 37. Bölüm Full İzle! 24 Ekim Kuzey Yıldızı İlk Aşk Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 37. Bölüm Full İzle! 24 Ekim Kuzey Yıldızı İlk Aşk Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Çocukluk Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 23 Ekim Çocukluk Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Çocukluk Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 23 Ekim Çocukluk Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Babil Dizisi 17. Bölüm Full İzle! 23 Ekim Babil Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Babil Dizisi 17. Bölüm Full İzle! 23 Ekim Babil Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Hercai Dizisi 44. Bölüm Full İzle! 23 Ekim Hercai Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Hercai Dizisi 44. Bölüm Full İzle! 23 Ekim Hercai Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Ramo Dizisi 17. Bölüm Full İzle! 23 Ekim Ramo Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Ramo Dizisi 17. Bölüm Full İzle! 23 Ekim Ramo Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Öğretmen Dizisi 7. Bölüm Full İzle! 25 Ekim Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Öğretmen Dizisi 7. Bölüm Full İzle! 25 Ekim Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Arıza Dizisi 7. Bölüm Full İzle! 25 Ekim Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Arıza Dizisi 7. Bölüm Full İzle! 25 Ekim Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Maria ile Mustafa 8. Bölüm Full İzle! 25 Ekim Zümrüdü Anka Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Maria ile Mustafa 8. Bölüm Full İzle! 25 Ekim Zümrüdü Anka Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Zümrüdüanka 16. Bölüm Full İzle! 24 Ekim Zümrüdüanka Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Zümrüdüanka 16. Bölüm Full İzle! 24 Ekim Zümrüdüanka Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kalk Gidelim 126. Bölüm Full İzle! 24 Ekim Kalk Gideli Aşk Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kalk Gidelim 126. Bölüm Full İzle! 24 Ekim Kalk Gideli Aşk Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kim Milyoner Olmak İster Canlı İzle! 24 Ekim Kim Milyoner Olmak İster Tek Parça Youtube İzle! mask
Kim Milyoner Olmak İster Canlı İzle! 24 Ekim Kim Milyoner Olmak İster Tek Parça Youtube İzle!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL