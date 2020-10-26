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- 26 Eki 2020 - 10:04

Gelinim Mutfakta 561. Bölüm Full İzle! 26 Ekim Gelinim Mutfakta Günün Birincisi Kim Oldu?

Birçok seyirciyi ekranlara kilitleyen Gelinim Mutfakta yarışmasında her gün belirlenen bir yemek yarışmacılar tarafından yapılmaktadır. Hafta sonunda ise çeyrek altın o hafta içerisinde en çok puan alan yarışmacıya verilmektedir. Gelin ve kaynanaların yer aldığı yarışmanın keyfini çıkarmak istiyorsanız aşağıda yer alan kısma Gelinim Mutfakta 561. Bölüm izle kısmından ulaşabilir ve reklamsız izleyebilirsiniz. İyi seyirler dileriz…

Elif Duman
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Gelinim Mutfakta 561. Bölüm Full İzle! TIKLAYINIZ

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışma programı ilgi ile takip edilmeye devam ediyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yarışma rekabet dolu bölümleri ile izleyiciyi ekrana kilitliyor. Gündüz kuşağının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta hafta içi her gün saat 13.15'te Kanal D ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.

Onur Büyüktopçu'nun başarılı sunumu ile ekrana gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler ve kaynanalar ekip olarak yarışıyor. Gelinlerin mutfakta hünerlerini sergilediği ve günün yemeğini en iyi şekilde yapmaya çalıştığı programda kaynanalar ise gelinlerin tabağını bulmaya ve puan vermeye çalışıyor. Onur Büyüktopçu'nun da puan verdiği yarışmada günün birincisi olan gelin çeyrek altın kazanırken, haftanın birincisi olan gelin ise 5 altın bileziğin sahibi oluyor. Her hafta en düşük puanı alan gelin ve kaynananın yarışmaya veda ettiği programda kıyasıya rekabet yaşanıyor.

Gelinim Mutfakta 23 Ekim Haftanın Birincisi Kim Oldu?

Onur Büyüktopçu'nun renkli sunumu ile ekrana gelen Gelinim Mutfakta programı 23 Ekim günü haftanın finalini yaptı. Zeynep, Aysun, İlayda ve Didem'in hafta boyunca aldığı puanlar sonucu gelinlerden biri bilezikleri kazanırken biri de programa veda etti.

Gelinim Mutfakta yarışmasında 23 Ekim günü hafta boyunca en yüksek puanları toplayan Zeynep birinci oldu. Hem günün hem de haftanın birincisi olan Zeynep bu haftayı da ödüllerle kapattı. Favori yarışmacılardan Zeynep birinci olup hem çeyrek altını hem de altın bilezikleri aldı. Hafta boyunca 60 puan toplayabilen yeni yarışmacı Didem ise programa veda eden isim oldu.

Gelinim Mutfakta 26 Ekim Puan Durumu Belli Mi?

Gelinim Mutfakta programında yeni hafta bugün başlıyor. İzleyiciler 23 Ekimde elenen Didem'in yerine kimi geleceğini merak ediyor. Yeni yarışmacının ve haftanın ilk gün puanlarının merak edildiği yarışama ise henüz yayınlanmadı, ilk gün puan durumu henüz belli değil. Gelinim Sensin yarışması saat 13.15'te Kanal D'de ekrana gelecek. Program yayınlandıktan sonra 26 Ekim puanlarını haberimizde bulabilirsiniz.

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26 Eki 2020 - 10:04 - Dizi Fragmanları

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