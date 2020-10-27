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- 27 Eki 2020 - 12:07

Masumlar Apartmanı 7. Bölüm Full İzle Star TV! 27 Ekim Masumlar Apartmanı Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Başrolünde Ezgi Mola’nın yer aldığı ve Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi romanından uyarlanarak ekranlara getirilmiş olan dizinin Masumlar Apartmanı son bölüm izle seçeneğine tıklayarak son bölümünü izleyebilirsiniz. Masumlar Apartmanı 7. Bölüm izle seçeneği ile 7. Bölüme ulaşabilir ve keyifli anlar yaşayabilirsiniz…

Elif Duman
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Masumlar Apartmanı 7. Bölüm Full İzle Star TV! TIKLAYINIZ

TRT1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı heyecan ve gerilim dolu bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Yeni sezonun en iddialı yapımı olarak gösterilen Masumlar Apartmanı dizisi seyirciden büyük ilgi görüyor. Sosyal medyada da en çok konuşulan yapımlardan biri olan dizi her hafta salı günleri saat 20.00'da TRT1 ekranlarında seyircisi ile buluşuyor.

Masumlar Apartmanı dizisinin başrollerini Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar oynuyor. Ünlü oyunculardan oluşan kadrosu ve gerçek bir yaşam hikayesine dayanan senaryosu ile Masumlar Apartmanı dizisi ilgi çekmeye devam ediyor. Psikolojik derinlik sahibi senaryosu ve çarpıcı karakterleri ile dizinin her bölümü gündem yaratıyor.

Masumlar Apartmanı Dizisi 6. Bölümde Neler Yaşandı?

Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümünde heyecan yine doruğa çıktı. Han'ın çocukluk travmalarının da verildiği bölümde yaşananlar izleyicini yüreğini burktu.

Masumlar Apartmanı dizisinin geçen hafta yayınlanan 6. bölümünde Hikmet'in İnci ve Han'ın evlendiğini söylemesi ile ortalık karışır. Bu habere inanamayan Safiye neler olduğunu anlamaya çalışır. Bu sırada İnci'nin babası Haluk ise kumar borçlarını kapatmak için Han'dan para ister. Safiye Han'ın gerçekten evlenip evlenmediğini öğrenmek için Gülben'i nüfus müdürlüğüne göndermeye karar verir. Ancak Gülben burada çok zor anlar yaşar. Gülben'i almaya gelen Han ise yaşananlar karşısında ne yapacağını bilemez. Bu sırada İnci de radyodaki işine geri döner. Uygar ve İnci'nin beraber çalışmasını istemeyen Han, radyoyu satın almaya karar verir. Buna öğrenen İnci ise deliye döner. Tüm bunlar yaşanırken Ege ile Neriman'ın arkadaşlığı ise olumsuzluklara rağmen devam etmektedir.

Masumlar Apartmanı Dizisi 7. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Masumlar Apartmanı'nın geçen hafta yayınlanan bölümünün final sahnesinde İnci'nin Safiye'nin evinde olması izleyenleri şoka sokmuştu. Yayınlanan 7. bölüm fragmanında İnci'yi evde gören Safiye'nin delirmesi ve Han ile İnci arasındaki gerilimin artması ise dikkat çekti. Masumlar Apartmanı dizisi merakla beklenen 7. bölümü ile bu akşam saat 20.00'da TRT1'de.

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27 Eki 2020 - 12:07 - Dizi Fragmanları

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