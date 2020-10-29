Müge Anlı Tamamı Tek Parça 29 Ekim 2020 Perşembe ATV Canlı İzle!

Müge Anlı 29 Ekim Canlı İzle! TIKLAYINIZ

Uzun yıllardır ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programı bu sezonda tüm hızı ile devam ediyor. Reyting rekorları kıran gündüz kuşağı programı çarpıcı olayları ekrana taşıyor. Her bölüm ele alınan konularla Türkiye gündeminin belirlendiği Müge Anlı İle Tatlı Sert programı seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Program hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Müge Anlı İle Tatlı Sert programında kayıplar bulunuyor, aileler bir araya getiriliyor. Yıllardır yayınlanan programda şüpheli ölümlerin arka planı ekrana taşınıyor. Müge Anlı ve ekibi araştırmaları ve çalışmaları ile gerçekleri su yüzüne çıkartıyor. ATV ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı çarpıcı olaylarla gündem yaratıyor. Programın yapımcısı ve sunucusu Müge Anlı sosyal sorumluluk projeleri ile de adından söz ettiriyor.

Müge Anlı İle Tatlı Sert 28 Ekimde Neler Yaşandı?

Müge Anlı İle Tatlı Sert programının dün yayınlanan bölümünde yine birçok gündem ele alındı. Şüpheli cinayetlerde yaşanan gelişmeler ve çarpıcı kayıp olayları 28 Ekim'de ekrana taşındı.

Müge Anlı'nın dünkü programında 24 yaşındaki Filiz Akyüz'ün cinayeti tartışılmaya devam edildi. Gaz patlaması sonucu hayatını kaybeden Filiz Akyüz'ün planlı bir cinayete mi kurban gittiği merak ediliyor. Müge Anlı ve ekibi genç kadının şüpheli ölümünü araştırmaya devam ediyor. 28 ekim gündemlerinden biri de Filiz Karadavut cinayeti oldu. Yıllarca kayıp olduğu düşünülen Filiz Karadavut'un eniştesi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Müge Anlı ve ekibi Ordu'da kayıplara karışan 58 yaşındaki emekli astsubay Remzi Bayazıt'ı aramaya devam ediyor. Programda kimliği olmayan Birgül'ün son durumu da konuşuldu.

Müge Anlı İle Tatlı Sert 29 Ekim Gündemleri

Müge Anlı İle Tatlı Sert programı her gün farklı olay ve gelişmeleri ekrana taşımaya devam ediyor. 29 Ekim programında Filiz Akyüz'ün ölümü ve Remzi Bayazıt'ın kaybolması ile ilgili yeni ayrıntılar ekrana gelecek. Müge Anlı İle Tatlı Sert programı çarpıcı gündem ve gelişmelerle bugün saat 10.00'da ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak.