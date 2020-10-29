Demirci Akıncıları anısına çekilen özel klip: "Önce Vatan"
Demirci Akıncıları anısına çekilen klip, Cumhuriyetin 97. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yayınlandı. Kurtuluş Savaşı'nda Manisa, Kütahya ve Balıkesir hattında düşmana karşı amansız mücadele veren, dönemin Demirci Kaymakamı İbrahim Ethem Akıncı'nın önderliğindeki Demirci Akıncıları anısına hazırlanan "Önce Vatan" klibi, Cumhuriyet'in 97. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yayınlandı.
Kurtuluş Savaşı'nda Manisa, Kütahya ve Balıkesir hattında düşmana karşı amansız mücadele veren, dönemin Demirci Kaymakamı İbrahim Ethem Akıncı'nın önderliğindeki Demirci Akıncıları anısına hazırlanan "Önce Vatan" klibi, Cumhuriyet'in 97. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yayınlandı.
Sanatçı Barış Eren tarafından seslendirilen şarkı için Demirci Akıncıları'nın düşmana karşı mücadele verdiği Sarıçayır ve Hışır mevkileriyle, Akdere Mahallesi ve tarihi Hükümet Konağı'nda yapılan çekimlerle klip oluşturuldu.
Demirci Akıncıları anısına çekilen klip, Cumhuriyetin 97. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yayınlandı
Klipte Demirci Kaymakamı İbrahim Ethem Akıncı'nın Akıncı müfrezesini toplaması ve düşmanla mücadele etmesi konu edildi. Demirci Akıncıları anısına çekilen "Önce Vatan" klibi, Cumhuriyet'in 97. yıldönümünde dijital müzik kanalları ve sosyal medya üzerinden izleyicilerle buluştu.
Klipte şarkıyı seslendiren sanatçı Barış Eren, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Demirci Akıncılarının verdiği mücadeleyi uzun uzun okudum. Bu vatan için, bu bayrak için hiç düşünmeden mücadele verip şehit düşmüşler. Klibimizi Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yılında izleyicilerimizle, sevenlerimizle buluşturduk. Umarın herkes beğenir." dedi.
Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk da klibi çok beğendiğini dile getirerek, "Tarihimizi en iyi şekilde gelecek nesillere aktarmak için çalışıyoruz. Hedefimiz Demirci Akıncıları'nın mücadelesini dizi ya da sinema filmiyle beyaz perdeye taşımak." diye konuştu.
29 Eki 2020 - 13:04 AA Manisa- Kültür - Sanat
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.