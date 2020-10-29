Ermenistan saldırısı 22 günlük bebeği öksüz bıraktı

Ermenistan'ın dünkü misket bombası saldırısında hayatını kaybeden Tükezban Mirzalıyeva, geride henüz 22 günlük bebeğini bıraktı.

Ermenistan'ın dün gerçekleştirdiği saldırıda, 22 gün önce doğum yapan 25 yaşındaki Mirzalıyeva ile babası Çerkez Mirzalıyev, Berde kentine doktor muayenesine giderken misket bombalarının hedefi oldu.

Saldırıda hayatını kaybeden Mirzalıyeva ve babası Mirzalıyev, Çelebiler Köyü'nde yan yana defnedildi.

AA muhabirine konuşan Mirzalıyeva'nın eşi Elçin İsmailov, eşi ve kayınbabasının ölüm haberini Terter'deki cephe hattındayken aldığını ve hemen eve döndüğünü söyledi.

İsmailov, çatışmaların başlamasından sonra 27 Eylül'de cepheye gittiğini, 8 Ekim'de kızı Kemale'nin doğumu üzerine yeniden eve geldiğini belirterek, "Eşimi sadece 1 gün doğum yaptıktan sonra gördüm ve tekrar cepheye döndüm." dedi.

Eşi Mirzalıyeva ile okulda tanıştıklarını anlatan İsmailov, 2 yıl nişanlı kaldıktan sonra 2015'de evlendiklerini kaydetti.

İsmailov, uzun süre çocuklarının olmadığını dile getirerek, "Geçen yıl tüp bebek tedavisi için tüm Azerbaycan'daki hastaneleri gezdik. Eşim hamile kaldı ve Kemale adında henüz 22 günlük olan bir kızımız dünyaya geldi. Çok sevinmiştik. 5 yıldır bu anı bekliyorduk." dedi.

Kızı Kemale'nin annesini tanıyamayacak olmasının kendisinde dayanılmaz bir acıya yol açtığını kaydeden İsmailov, "Şimdi kızım öksüz büyüyecek. Annesini kokusuna bile doyamadan kaybetti. Onun ne suçu var." diye konuştu.

İsmailov, geride eşinin kızıyla bir tek kare fotoğrafının kaldığını söyleyerek, "Annesinden kalan tek yadigar bu." ifadelerini kullandı.

Ermenistan'ın dün Berde kent merkezinde misket bombasıyla saldırması sonucu 21 sivil hayatını kaybetmiş, 70 sivil yaralanmıştı.