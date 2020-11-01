Pakistan'daki yarışlarda atlar Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının rengine boyandı

Pakistan’ın Pencap eyaletinde her yıl düzenlenen geleneksel at yarışları festivalinde Ankara ve Bakü ile dayanışmayı vurgulamak için atlar, Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının rengine boyandı.

"M.H. Sultania Awan" At Kulübü çatısı altında Khusbah'da düzenlenen ve 2 gün süren yarışlara çok sayıda yerli ve yabancı binici katıldı.

Organizatörlerden Sahibzade Sultan Bahadır Aziz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Biz bu yarışları Ermenistan ile savaşta şehit olan Azerbaycanlı erkek ve kız kardeşlerimize adadık. Tüm Pakistan bu zor zamanda Azerbaycan'ın yanında." dedi.

Aziz, Türkiye’deki deprem dolayısıyla da baş sağlığı dileklerini ileterek, "Türkiye her iyi ve kötü gününde Pakistan’ın yanında oldu. (Atların Türk ve Azerbaycan bayraklarına boyanması) Bu, Türk ve Azerbaycanlı kardeşlerimizle küçük bir dayanışma mesajı." diye konuştu.

Atlar, yarışların düzenlendiği alanda Pakistan, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dayanışmanın bir ifadesi olarak yürütüldü.

İki günlük yarışlara aralarında ABD, Kanada ve Norveç’ten binicilerin bulunduğu 50'nin üzerinde yarışçı katıldı.