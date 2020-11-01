Pakistan'daki yarışlarda atlar Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının rengine boyandı
"M.H. Sultania Awan" At Kulübü çatısı altında Khusbah'da düzenlenen ve 2 gün süren yarışlara çok sayıda yerli ve yabancı binici katıldı.
Pakistan’ın Pencap eyaletinde her yıl düzenlenen geleneksel at yarışları festivalinde Ankara ve Bakü ile dayanışmayı vurgulamak için atlar, Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının rengine boyandı.
"M.H. Sultania Awan" At Kulübü çatısı altında Khusbah'da düzenlenen ve 2 gün süren yarışlara çok sayıda yerli ve yabancı binici katıldı.
Organizatörlerden Sahibzade Sultan Bahadır Aziz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Biz bu yarışları Ermenistan ile savaşta şehit olan Azerbaycanlı erkek ve kız kardeşlerimize adadık. Tüm Pakistan bu zor zamanda Azerbaycan'ın yanında." dedi.
Aziz, Türkiye’deki deprem dolayısıyla da baş sağlığı dileklerini ileterek, "Türkiye her iyi ve kötü gününde Pakistan’ın yanında oldu. (Atların Türk ve Azerbaycan bayraklarına boyanması) Bu, Türk ve Azerbaycanlı kardeşlerimizle küçük bir dayanışma mesajı." diye konuştu.
Atlar, yarışların düzenlendiği alanda Pakistan, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dayanışmanın bir ifadesi olarak yürütüldü.
İki günlük yarışlara aralarında ABD, Kanada ve Norveç’ten binicilerin bulunduğu 50'nin üzerinde yarışçı katıldı.
01 Kas 2020 - 23:23 AA - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.