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- 03 Kas 2020 - 02:54

İkizlerin hayalleri enkazda kaldı

İzmir'deki depremde Rızabey Apartmanı'nın enkazında hayatını kaybeden ikiz kardeşler Çınar ve Sayra'nın daha önce bir teknoloji fuarında yaptığı röportaj ortaya çıktı

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Teknoloji yazarı Hakkı Alkan, İzmir'deki depremde Rızabey Apartmanı'nın enkazındaki arama kurtarma çalışmalarında 75 saat sonra cansız bedenlerine ulaşılan 16 yaşındaki ikiz kardeşler Çınar ve Sayra Alpgündüz ile daha önce teknoloji fuarında yaptığı röportajı instagram hesabından yayınladı.

Shiftdelete.net kurucusu da olan Alkan, videoyu, "Allah yakınlarına sabır versin. Bir kız bir erkek babası olarak bu acıyı tahmin ve tarif etmem imkansız. Kahrolduk" mesajıyla paylaştı.

Röportajda, Hakkı Alkan, bir teknoloji fuarında karşılaştığı ikizlere, esprili bir dille hayallerini soruyor. Esprili sorulara yanıt veren Çınar pilot, Sayra da doktor olmak istediğini söylüyor.
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03 Kas 2020 - 02:54 AA İzmir- Gündem

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