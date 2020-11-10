Kefaret Dizisi Oyuncuları Kimler? Kefaret Dizisi Ne Zaman Başlayacak, Hangi Kanalda, Saat Kaçta? Oyuncu kadrosu ve konusu oldukça merak edilen dizinin hangi kanalda yayınlanacağı da merak edilenler arasında yer alıyor. Dizinin ilk bölümü itibarıyla bir hayli ilgi çekeceği düşünülüyor. Okuyucularının oldukça etkilendiği, Zülfü Livaneli’ye ait olan Konstantiniyye Oteli kitabından uyarlama olan dizinin oyuncu kadrosu oldukça merak ediliyor. İzleyiciler ve kitabı okumuş olanlar karakterleri kimlerin canlandıracağını sabırsızlıkla bekliyor.

Kitaba göre 4 ana karakter mevcut ve ana karakterler şu şekilde:

· Zeynep

· Baş komiser Sinan

· Ahmet

· Nil

Kefaret Dizisi Hangi Kanalda?

Yapım şirketi 25 Film olan Kefaret dizisinin gösterim uzunluğu 130 dakika olacak. Ekran başındaki izleyicilerin merakla beklediği Kefaret, ilk bölümüyle birlikte FOX TV’de yayınlanmaya başlayacak. Dizinin konusu oldukça ilgi çekici görünüyor. Özel bir ortaokulda müzik öğretmeni olan iki çocuk annesi Zeynep’in, mutlu hayatının birden bire değişimini anlatan dizi bekleyenleri merak içinde bırakıyor.

Hangi Oyuncular Yer Alacak?

Merakla beklenen Kefaret dizisinin başrollerini 1976 doğumlu, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu Nurgül Yeşilçay ve 1981 doğumlu, İsveç’te radyo ve televizyon eğitimi almış ve Türkiye’de de Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Böölümü’nde eğitim almış olan, Mert Fırat paylaşıyor.

Dizide ana karakterleri canlandırak olan isimler şöyle:

· Zeynep – Nurgül Yeşilçay

· Baş komiser Sinan – Mert Fırat

· Ahmet – Yurdaer Okur

· Nil – Ege Kökenli

Kefaret dizisinde yer alacak olan diğer isimler ise şöyle:

· Özge Özacar

· Mine Kılıç

· Efe Deprem

· Lavinya Ünlüler

· Göktan Oktay Göztepe

· Ayberk Aladağ

· Enis Yıldız

· Tolga Güleç

· Defne Günay

· Umut Öztok

· Nihan Durukan

· Metin Yavuzoğlu

· Ayşegül Cengiz

gibi oldukça başarılı isimlerin yer aldığı dizinin tanıtım görüntüleri de yayınlandı!

Sinan Komiser ile Ahmet’in ormandaki aramaları sonrasında neler olacağı merakla bekleniyor. Kefaret çok yakında FOX TV’de!