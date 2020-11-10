Kefaret Dizisi Oyuncuları Kimler? Kefaret Dizisi Ne Zaman Başlayacak, Hangi Kanalda, Saat Kaçta?
Ekranlara giriş yapacak, yeni başlayacak olan Kefaret dizisi oldukça merak ediliyor. Diziyle ilgili gelişmeler aktarılıyor. Yapımcılığını 25 Film’in üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Mesude Erarslan oturuyor. Senaryosunu Mahinur Ergün’ün kaleme aldığı dizinin başrollerinde ise Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat yer alıyor.
Kefaret Dizisi Oyuncuları Kimler? Kefaret Dizisi Ne Zaman Başlayacak, Hangi Kanalda, Saat Kaçta? Oyuncu kadrosu ve konusu oldukça merak edilen dizinin hangi kanalda yayınlanacağı da merak edilenler arasında yer alıyor. Dizinin ilk bölümü itibarıyla bir hayli ilgi çekeceği düşünülüyor. Okuyucularının oldukça etkilendiği, Zülfü Livaneli’ye ait olan Konstantiniyye Oteli kitabından uyarlama olan dizinin oyuncu kadrosu oldukça merak ediliyor. İzleyiciler ve kitabı okumuş olanlar karakterleri kimlerin canlandıracağını sabırsızlıkla bekliyor.
Kitaba göre 4 ana karakter mevcut ve ana karakterler şu şekilde:
· Zeynep
· Baş komiser Sinan
· Ahmet
· Nil
Kefaret Dizisi Hangi Kanalda?
Yapım şirketi 25 Film olan Kefaret dizisinin gösterim uzunluğu 130 dakika olacak. Ekran başındaki izleyicilerin merakla beklediği Kefaret, ilk bölümüyle birlikte FOX TV’de yayınlanmaya başlayacak. Dizinin konusu oldukça ilgi çekici görünüyor. Özel bir ortaokulda müzik öğretmeni olan iki çocuk annesi Zeynep’in, mutlu hayatının birden bire değişimini anlatan dizi bekleyenleri merak içinde bırakıyor.
Hangi Oyuncular Yer Alacak?
Merakla beklenen Kefaret dizisinin başrollerini 1976 doğumlu, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu Nurgül Yeşilçay ve 1981 doğumlu, İsveç’te radyo ve televizyon eğitimi almış ve Türkiye’de de Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Böölümü’nde eğitim almış olan, Mert Fırat paylaşıyor.
Dizide ana karakterleri canlandırak olan isimler şöyle:
· Zeynep – Nurgül Yeşilçay
· Baş komiser Sinan – Mert Fırat
· Ahmet – Yurdaer Okur
· Nil – Ege Kökenli
Kefaret dizisinde yer alacak olan diğer isimler ise şöyle:
· Özge Özacar
· Mine Kılıç
· Efe Deprem
· Lavinya Ünlüler
· Göktan Oktay Göztepe
· Ayberk Aladağ
· Enis Yıldız
· Tolga Güleç
· Defne Günay
· Umut Öztok
· Nihan Durukan
· Metin Yavuzoğlu
· Ayşegül Cengiz
gibi oldukça başarılı isimlerin yer aldığı dizinin tanıtım görüntüleri de yayınlandı!
Sinan Komiser ile Ahmet’in ormandaki aramaları sonrasında neler olacağı merakla bekleniyor. Kefaret çok yakında FOX TV’de!
10 Kas 2020 - 22:51 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.