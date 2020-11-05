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- 05 Kas 2020 - 15:18

İzmir'de depremde hasar gören evlerde tahliyeler sürüyor

Nakliyeci Uğur Emre Boldurmaz: "Beyaz eşya, halılar, klima. Yarım saatte ne çıkarabilirsek onları taşıyoruz. Aşağıdan haber veriyorlar, 'inin' diye bağırıyorlar, kapakları kapatıp gidiyoruz"

Elif Duman
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde depremden etkilenen hasarlı binalarda yaşayan vatandaşlar, eşyalarını verilen izinler çerçevesinde tahliye ediyor.

Yıkılan Rızabey Apartmanı yakınındaki ağır hasarlı ve acil yıkımına karar verilen binalardan eşyalarını çıkarmak için gelenler, kontrollü şekilde evlerine girdi. Binalara çok sayıda nakliye asansörleri kuruldu.

Öncelikli yıkımına başlanacağı bildirilen Hayati Bey Apartmanı'ndaki dairesinden eşyalarını alan Kadriye Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşyalarını yarım saat içinde toparlayarak çıktıklarını söyledi.

Nakliyeciyle evine girdiğini anlatan Aydın, "(Her evden iki kişi gelsin) dediler, taşımacılarla girdik. Organizeydi, sıkıntı yaşamadık. Elbiselerimi, halı, koltuk ve televizyonu aldık. Kiralık ev arıyorum bulamadım, oğlumun evine taşınıyorum." diye konuştu.

Nakliyeci Uğur Emre Boldurmaz da yoğun çalıştıklarını belirterek, ağır hasarlı 3 daireden eşya çıkarttıklarını dile getirdi.

Yarım saatlik sürede evden temel eşyaları çıkarmaya çalıştıklarını anlatan Boldurmaz, şunları kaydetti:

"Bugün 3 ev boşalttık, yoğun ve telaşlı geçiyor. Yarım saat süre verdiler. Bu zaman diliminde, yükleniyorsun, indiriyorsun. Kontrollü şekilde giriyoruz. Binalar ağır hasarlı olduğu için korku da yaşıyoruz. Burada kayma olduğunu söylüyorlar. Beyaz eşya, halılar, klima. Yarım saatte ne çıkarabilirsek onları taşıyoruz. Ev sahibi ve hamal arkadaşımla evlere çıkıyoruz. Aşağıdan haber veriyorlar, 'inin' diye bağırıyorlar, kapakları kapatıp gidiyoruz."

Öte yandan Alsancak semtindeki Plevne Bulvarı üzerinde bulunan Köşe Apartmanı'nda da hasar görülmesi üzerine vatandaşlar binayı tahliye etmeye başladı.

# ağır hasar, deprem, tahliye, izmir, karar

05 Kas 2020 - 15:18 AA İzmir- Gündem

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