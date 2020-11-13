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- 13 Kas 2020 - 10:41

Kırmızı Oda Dizisi 11. Bölüm Full İzle! 13 Kasım Kırmızı Oda Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Dizi sektörüne ilk girdiği andan beri seyircilerin büyük beğenisini ve ilgisini toplayan Kırmızı Oda 11. Bölüm ile sizlere nefes kesen bir yayın keyfi sunuyoruz. Kırmızı Oda son bölüm izle, Kırmızı Oda 11. Bölüm izle seçeneğine tıklayarak sizde çok sevilen Kırmızı Oda dizisini reklamsız bir şekilde izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz…

Elif Duman
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Kırmızı Oda Dizisi 11. Bölüm Full İzle! TIKLAYINIZ

Yeni sezonun en dikkat çeken yapımı olan Kırmızı Oda dizisi yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Sevilen dizi yayınlanan her bölümü ile reytinglerde birinci sırayı almayı başarıyor. Gerçek hayat hikayelerinin seyirci ile buluşturan yapım yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Kırmızı Oda dizisi her hafta cuma günleri saat 20.00’da TV8 ekranlarında sevenleri ile buluşuyor.

Binnur Kaya’nın başrolünü oynadığı Kırmızı Oda dizisinin kadrosunda Tülin Özen, Meriç Aral ve Burak Sevinç gibi isimler rol alıyor. Oyuncu kadrosu ile sevilen yapımın ekrana taşıdığı hikayeler tartışma konusu olmaya devam ediyor. Gülten Budayıcıoğlu’nun kitabından uyarlanan Kırmızı Oda dizisinde çeşitli psikolojik problemlerle kliniğe gelen hastaların hikayeleri ve klinikteki doktorların onlar için yaptıkları anlatılıyor. Yayınlanan her bölümü ile farklı hikayeler anlatan diziye birçok ünlü oyuncu da konuk oluyor. TV8’in reyting rekortmeni dizisi Kırmızı Oda’nın yeni bölümleri heyecanla bekleniyor.

Kırmızı Oda Dizisi 10. Bölümde Neler Yaşandı?

Kırmızı Oda dizisi geçen hafta yayınlanan 10. Bölümü ile yine gündeme oturdu. Sevilen dizinin 10. bölümünde Melisa Sözen, Celil Nalçakan, Nilsu Yılmaz ve Sevil Keçik konuk oyuncu olarak yer aldı.

Kırmızı Oda dizisinin geçen hafta yayınlanan son bölümünde dizinin başından beri kadroda bulunana Melisa Sözen’in canlandırdığı Alya karakterinin hikayesi anlatılmaya devam edildi. Son bölümde hastanede geçirdiği günlerden sonra babası ile yaşamaya başlayan Alya bu süreci doktor hanıma anlattı. Yeni yaralarını açan Alya doktor hanıma sığınmaya devam etti. Kliniğin diğer hastalarından olan Garip ise geçen haftaki bölümde Menekşe’yi kaybedişini anlattı. Hayatını yoluna koymaya çalışırken Menekşe’yi koruyamadığını anlatan Garip, bu olay ile yeni bir yıkım yaşadı. Meliha’nın kızının yaptığı hataları nasıl telafi edeceğinin aradığı bölümünde kliniği de yeni bir hasta arar. Yıllardır evden dışarı çıkmayan Selvi klinikten randevu almak istemektedir.

Kırmızı Oda Dizisi 11. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Kırmızı Oda dizisinin bu akşam yayınlanacak 11. bölümünde kliniğin yani hastası Selvi’nin hayat hikayesi ekrana gelecek. Merakla beklenen yeni bölüm bu akşam saat 20.00’da TV8’de.

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13 Kas 2020 - 10:41 - Dizi Fragmanları

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