İçişleri Bakanı Soylu'nun acı günü
Süleyman Soylu'nun halası Rukiye Dönmez'in cenazesi defnedildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün vefat eden halası Rukiye Dönmez'in cenazesi toprağa verildi.
Rukiye Dönmez için Of ilçe merkezindeki Çarşıbaşı Camisi önünde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Rize Valisi Kemal Çeber, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi ve vatandaşlar katıldı.
Bakan Soylu ve yakınları, taziyeleri kabul etti.
Dönmez'in cenazesi, burada kılınan namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.