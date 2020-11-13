13 Kas 2020 - 17:13
Milli Gazete'nin eski Ankara temsilcisi Ferhat Koç son yolculuğuna uğurlandı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Milli Gazete'nin eski Ankara temsilcisi Ferhat Koç'un cenazesi toprağa verildi.
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Yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Milli Gazete'nin eski Ankara temsilcisi Ferhat Koç'un cenazesi toprağa verildi.
Koç için Karşıyaka Mezarlığı'nda ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı.
Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda düzenlenen törene, eski milletvekilleri, Milli Gazete Ankara Temsilcisi Mustafa Yılmaz'ın yanı sıra Koç'un ailesi ve yakınları katıldı.
Namazın ardından Koç'un cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.