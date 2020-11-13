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- 13 Kas 2020 - 17:13

Milli Gazete'nin eski Ankara temsilcisi Ferhat Koç son yolculuğuna uğurlandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Milli Gazete'nin eski Ankara temsilcisi Ferhat Koç'un cenazesi toprağa verildi.

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Yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Milli Gazete'nin eski Ankara temsilcisi Ferhat Koç'un cenazesi toprağa verildi.

Koç için Karşıyaka Mezarlığı'nda ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda düzenlenen törene, eski milletvekilleri, Milli Gazete Ankara Temsilcisi Mustafa Yılmaz'ın yanı sıra Koç'un ailesi ve yakınları katıldı.

Namazın ardından Koç'un cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.
# Milli Gazete'nin eski Ankara temsilcisi Ferhat Koç, son yolculuğuna uğurlandı, koronavirüs, Kovid-19, ankara

13 Kas 2020 - 17:13 AA Ankara- Yaşam

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