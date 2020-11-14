"Orman denizi" olarak adlandırılan Yedigöller Milli Parkı ile "tabiatın kalbi" olarak nitelendirilen Gölcük Tabiat Parkı'nda sonbaharın büyüleyen güzellikleri yaşanıyor.

Yüzde 65'i ormanlarla kaplı Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Yedigöller Milli Parkı ve Gölcük Tabiat Parkı, sonbaharla başka bir güzelliğe büründü.

Kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve ismini bünyesinde barındırdığı Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl'den alan Yedigöller'de yeşil, kahverengi ve sarı tonlarının renk cümbüşü yaşanıyor.

Günübirlik tatil için milli parka gelen yerli ve yabancı tatilciler, şehir stresinden uzak, ormanla iç içe ve büyüleyen kartpostallık manzara eşliğinde vakit geçirme imkanı buluyor.

Turistler, göllerin çevresinde yürüyüş, piknik alanlarında piknik yaparak, kamp alanlarında çadır kurarak, şelale, dilek çeşmesi, Gülen Kaya bölgesinde büyüleyen doğayı fotoğraflayarak, tatillerinin keyfini çıkarıyor.

Yedigöller ve Gölcük sonbahar görüntüsüyle hayranlık uyandırıyor

Yedigöller Milli Parkı, sonbaharda fotoğraf tutkunlarının yanı sıra yeni evlenen çiftlerin de fotoğraf çektirmek için uğrak noktaları arasında bulunuyor.

Bolu kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta yer alan ve sonbaharda yaşanan renk cümbüşüyle yerli lle yabancı tatilcileri kendisine hayran bırakan Gölcük Tabiat Parkı, doğanın en güzel renkleriyle adeta görsel şölen sunuyor.

Tabiat parkına gelenler, parkın içerisinde bulunan Konuk Evi manzaralı fotoğraflar çektirerek, tatillerini ölümsüzleştiriyor.

Tabiat parkının büyüleyen güzelliği eşliğinde göl çevresinde yürüyüş yapan tatilciler, piknik alanlarında piknik yaparak, golf aracıyla göl turu atarak, bisiklete binerek, balık tutarak ve dinlenerek keyifli vakit geçiriyor.

- "Bölgedeki tüm otellerimiz güvenli turizm sertifikası aldı"

Batı Karadeniz Turizm Belgeli Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül, AA muhabirine, Yedigöller Milli Parkı'nın bugünlerde ziyaret edilmesi gerektiğini belirterek, "Gölcük de çok güzel. Bolu zaten bir doğa harikası." dedi.

Pandemi nedeniyle turizmde kısmen durgunluk yaşandığına işaret eden Ergül, ara tatilin başlamasıyla rezervasyonlarda hareketlilik olduğunu kaydetti.

Ergül, bu durumun daha da iyi olacağını dile getirerek, "Misafirler için bölgedeki tüm otellerimiz güvenli turizm sertifikası aldı. Hepsi gizli müşteri şeklinde gelen denetmenler tarafından da denetleniyor. Bolu'ya gelecek misafirlerimiz rahat olsun. Ankara'dan 1,5, İstanbul'dan ise 2,5 saatte Bolu'ya ulaşan misafirlerimiz doğanın tadını çıkarabilirler. Yedigöller'e gelen tatilcileri çok güzel ve muhteşem bir doğa karşılar." diye konuştu.

Tatil için Ankara'dan Yedigöller'e gelen Özgen ve Gülbin Bulut çifti de Yedigöller'in sonbaharda büyüleyen bir güzelliğe büründüğünü belirterek, renk cümbüşü yaşadığını, doğanın bu büyüleyen güzelliğine hayran kaldıklarını ifade etti.