Müge Anlı Tamamı Tek Parça 17 Kasım 2020 Pazartesi ATV Canlı izle!

Gündüz kuşağının reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün ekrana gelmeye devam ediyor. Uzun yıllardır yayın hayatına devam eden program her bölümü ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Çarpıcı olaylar ile Türkiye’nin gündemini belirleyen Müge Anlı İle Tatlı Sert programı hafta içi her gün saat 10.00’da ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı’nın sunumu ile ekrana gelen programın her bölümünde inanılmaz olaylar ekrana taşınıyor. Uzun zamandır ATV ekranlarında ekrana gelen programda terk edilmiş çocuklar, ailesini arayanlar ve kayıplar gündem olmaya devam ediyor. Reyting rekortmeni programda şüpheli cinayetler açığa çıkarılıyor. Müge Anlı ve ekibinin her sezon olduğu gibi bu sezonda titizlikle çalıştığı programda beklenmedik gelişmeler açığa çıkıyor. Gündüz kuşağının en sevilen programının her bölümü merakla bekleniyor. Programın sunucusu Müge Anlı ise hem ele aldığı olaylarla hem de sosyal sorumluluk projeleri ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 16 Kasım Bölümünde Neler Yaşandı?

Müge Anlı İle Tatlı Sert programının 16 Kasım günü ekrana gelen bölümünde yine akıl almaz olaylar yaşandı. Sevilen programın çarpıcı gündemleri büyük yankı uyandırdı.

Müge Anlı’nın 16 kasım yayınında Zeliha ve Cevdet Uysal çiftinin cinayeti ile ilgili yeni ayrıntılar paylaşılmaya devam ediyor. Cinayetle ilgili itirafların arka arkaya gelmeye devam ettiği Müge Anlı’da birçok farklı gündemde ele alındı. 3 yıldır kayıp olan Kadir Sarı’nın eşi ve yakınları programa katıldı. Kadir Sarı’nın ailesi eşi suçlamaya devam ediyor. Kadın ise kayıp kocası hakkında bir şey bilmediğini anlattı. Müge Anlı’nın 16 kasım gündemlerinden biri de 2016 yılından beri kayıp olan 74 yaşındaki Kerem Duru oldu. 14 tane çocuğu olan Kerem Durur’un nerede olduğu merak ediliyor.

Müge Anlı İle Tatlı Sert 17 Kasım Gündemleri Neler?

Müge Anlı İle Tatlı Sert programının 17 Kasım günü yayınlanacak bölümünde evin bahçesinde ölü bulunan Meliha Tunçel cinayetinin şüphelileri konuşulacak. Birçok gündemin de yeni gelişmeler ile ekrana geleceği program bugün saat 10.00’da ATV’de.