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- 18 Kas 2020 - 09:16

Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 18 Kasım 2020 Pazartesi ATV Canlı İzle!

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Elif Duman
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Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 18 Kasım 2020 Pazartesi ATV Canlı İzle! TIKLAYINIZ

ATV ekranlarının sevilen reality programı Esra Erol akıl almaz olayları ekrana taşımaya devam ediyor. Gündüz kuşağının en çok izlenen reality programı Müge Anlı İle Tatlı Sert programından sonra ekrana geliyor. Sevilen reality şov yayınlandığı günden bu yana ilgi ile takip ediliyor.  Esra Erol hafta içi her gün saat 16.20’de ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor.

Türkiye’nin ne güvenilir isimlerinden Esra Erol’un sunumu ile ekrana gelen reality programda akıl almaz olaylar ve çarpıcı gerçekler ekrana taşınıyor. Binlerce mağdurun katılmak istediği programda aldatılanlar, boşanmak isteyenler ve kandırılanlar Esra Erol’da yardım istiyor. DNA testleri ile aile gerçeklerinin ortaya konduğu programda yıllardır birbirini arayan aileler bir araya getiriliyor. Esra Erol ve ekibi aileleri kavuşturmak, kayıpları bulmak ve mağdurlara yardım etmek için titizlikle çalışmaya devam ediyor. Programın sunucusu Esra Erol, aynı zamanda yardım kampanyaları ile de binlerce kişiye destek olmaya devam ediyor.

Esra Erol 17 Kasım Programında Neler Yaşandı?

Esra Erol’un 17 Kasım programında yine birçok gündem ekrana geldi. Programın çarpıcı gündemlerinden olan 5 yaşında kanser tedavisi görürken terk edilen Emre annesine kavuşmuştu. Emre Esra Erol’un bulduğu annesine hesap sordu. Anne neden ufak yaşta çocuğunu bırakıp gittiğini canlı yayında anlattı. İkilinin hikayesi herkesi üzdü.

Esra Erol’un 17 Kasım gündemleri arasında not bırakarak evden kaçan 2 tane genç kadın da var. 28 yaşındaki Hüsniye ve 18 yaşındaki Bahar’ın nerede olduğu merak ediliyor. İkili kocaya kaçıyoruz diye not bırakarak evden kaçmıştı. Kardeşleri Kırıkkale’de gören kişi canlı yayına bağlandı. Programın diğer gündemi ise oğlu Emircan eski kocadı Yusuf tarafından kaçırılan Hatice oldu.

Esra Erol 18 Kasım Gündemleri Belli Mi?

Esra Erol’da ele alınan birçok gündemde yaşanan gelişmeler bugün ekrana gelecek. Hüsniye ve Bahar’ın Kırıkkale’de ne yaptıklarını öğrenmeye çalışan Esra Erol yeni gelişmeleri açıklayacak. Mart ayında çocuklarını bırakıp Adem Akça’ya kaçan Saniye ile ilgili de çarpıcı gelişmeler ekrana gelecek.

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18 Kas 2020 - 09:16 - Dizi Fragmanları

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