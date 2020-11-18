"Sihirli Flüt"ün notaları Kapadokya'daki Eleni Kilisesi'nde yankılandı

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi, "Sihirli Flüt" olarak tanınan flüt virtüözü Şefika Kutluer, "11. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali" kapsamında ilk programını, Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyünde gerçekleştirdi.

Kapadokya bölgedeki tarihi yapılardan Eleni Kilisesi'nde, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında az sayıda davetlinin katıldığı programda, Kutluer'e Portekizli gitar sanatçıları Artur Caldeira ile Daniel Paredes eşlik etti.

Bu yıl, "Klasikten Latin'e" temasıyla düzenlenen festivalde dünyaca ünlü bestecilerin eserleri seslendirildi.

Kutluer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin Anadolu kültürünün tanıtımına katkı sunmak amacıyla çeşitli kentlerde düzenlendiğini belirterek, "Mustafapaşa köyünde, yaklaşık 300 yıllık geçmişi olan tarihi bir mekanı müziğimizle canlandırıyoruz. Festivalin amaçlarından birisi de Anadolu'nun değerlerini kendi halkımız tekrar hatırlatmak ve uluslararası camiaya tanıtmaktır." dedi.

Sanatçının kendi adını taşıyan festival, 21 Aralık tarihine kadar Aydın, Ankara ve Mersin'deki konserlerle devam edecek.