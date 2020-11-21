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- 21 Kas 2020 - 21:35

Abant Kovid-19 artışı nedeniyle sessizliğe büründü

Abant Tabiat Parkı'na olan ilgi, artan Kovid-19 vakaları yüzünden azaldı. Vaka sayılarından önce göl çevresinde park edecek yer bulunamazken, şimdi araç sayısında önemli oranda azalma yaşandı.

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Doğal güzellikleriyle ünlü Bolu Abant Tabiat Parkı, artan yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) vakaları nedeniyle en sessiz günlerini yaşıyor.

Özellikle hafta sonları binlerce kişinin ziyaret ettiği Abant Tabiat Parkı'na olan ilgi, artan Kovid-19 vakaları yüzünden azaldı. Vaka sayılarından önce göl çevresinde park edecek yer bulunamazken, şimdi araç sayısında önemli oranda azalma yaşandı.

Parkta piknik alanları da boşaldı. Tabiat parkına günübirlik ya da konaklamak için gelen tatilciler, park girişinde jandarma ekiplerince HES kodları kontrol edilerek içeri alınıyor.

Göl çevresinde yürüyüş yapan ziyaretçiler, piknik yaparak, ata ve faytona binerek, sonbaharın güzelliklerinin yaşandığı doğada hatıra fotoğrafı çektirerek tatillerinin keyfini çıkarıyor.
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21 Kas 2020 - 21:35 AA Bolu- Gezi Rehberi

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