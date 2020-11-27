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- 27 Kas 2020 - 09:50

Doya Doya Moda 100. Bölüm Full İzle YouTube! Doya Doya Moda 27 Kasım Haftanın Birincisi Kim Oldu?

Herkesin severek izlediği yarışma olan Doya Doya Moda yarışması bizleri şaşırtmaya devam ediyor. Elenen yarışmacıların hayallerine veda ettiği bu yarışma herkesin en çok izlediği reyting rekortmeni bir yarışma! Sizlerde son yayınlanan bölümlere ulaşmak için aşağı bıraktığımız linke ya da videoya tıklamanız yeterli olacaktır. Sadece son bölüm değil aynı zamanda izlemek istediğiniz bölümleri de sizlere reklamsız olarak sunuyoruz.

Elif Duman
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Doya Doya Moda 100. Bölüm Full İzle YouTube! TIKLAYINIZ

TV8 ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Doya Doya Moda yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Sevilen moda programında hem rekabet hem de eğlence ekrana geliyor. Moda konusunda izleyiciye bilgiler de verilen program hafta içi her gün saat 14.00’da TV8 ekranlarında sevenleri ile buluşuyor.

Doya Doya Moda programının jüri üyesi koltuğunda Uğurkan Erez, Gülşah Saraçoğlu, Sera Sever ve Kemal Doğulu oturuyor. Deneyimli jüri üyeleri 6 büyük beden kadından modada en iyi olanı ve en tarz olanı seçmeye çalışıyor. Büyük beden 6 yarışmacının çeşit çeşit konseptlere uygun kombinler yapmaya çalıştığı programda hergün kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Zaman zaman eğlenceli zaman zaman tartışmalı geçen programda haftanın hergünü alınan puanlar haftanın birincisini belirliyor. Doya Doya Moda programında yarışmanın finalinde birinci olan ismi 50 bin liralık büyük ödül bekliyor. İkinci olanın 25 bin liralık kolye ve üçüncü olan yarışmacının da 10 bin liralık telefon kazanacağı programda yarışmacılar birinci olmak için mücadele ediyor.

Doya Doya Moda Programı 26 Kasım Günün Birincisi Kim Oldu?

Doya Doya Moda programında her hafta heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Hafta boyunca en yüksek puanı alan yarışmacının haftanın finalinde ödül kazandığı programda, en düşük performansı gösteren yarışmacı da programa veda ediyor. Doya Doya Moda programında haftanın finaline çok yaklaşılan 26 kasım günü birincisi ise Aleyna oldu. Heyecan dolu geçen bölümde 20 puan alan Aleyna birinci olurken 8 puan alan Sabiha ise günü son sırada kapattı.

Doya Doya Moda programında bu hafta yarışan isimler Sabiha, Birben, Bahar, Özde, Aleyna, Rabia ve Ceren oluyor. Birbirinden iddialı yarışmacılardan hangisinin bu hafta eleneceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.

Doya Doya Moda Programı 27 Kasım Haftanın Birincisi Kim Oldu?

Doya Doya Moda yarışmasında 23 27 kasım haftasında birinci olan ve elenen isimler henüz belli değil. Haftanın son yayını olan 27 kasım programında birinci olan isim belli olacak. Program 14.00’da TV8 ekranlarında izleyici ile buluşacak. Sonrasında haftanın birincisini haberimizden öğrenebilirsiniz.

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27 Kas 2020 - 09:50 - Dizi Fragmanları

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