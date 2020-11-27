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- 27 Kas 2020 - 10:40

Arka Sokaklar Dizisi 567. Bölüm Full İzle! 27 Kasım Arka Sokaklar Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

15. Sezonu ile karşımıza çıkan uzun soluklu ve gerilimin bir dakika bile eksik olmadığı Arka Sokaklar dizisinin 567. Bölüm izle seçeneği ile sizlerde reklamsız ve kesintisiz bir şekilde Arka Sokaklar 567. Bölüm izleyebilirsiniz. Arka Sokaklar son bölüm izle seçeneği ile yayınlanan son bölümü ile ilgili bütün detayları kaçırmadan izleyebilirsiniz. İyi seyirler dileriz…

Elif Duman
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Arka Sokaklar Dizisi 567. Bölüm Full İzle! TIKLAYINIZ

Televizyon dünyasının en uzun yapımlarından biri olan Arka Sokaklar heyecan dolu bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Yayın hayatına başladığı günden bu yana büyük beğeni toplayan Arka Sokaklar dizisi 15. sezonu ile de ilgi ile takip ediliyor. Reyting rekortmeni yapım heyecan dolu bölümleri ile her hafta cuma günleri saat 20.00’da Kanal D ekranlarında sevenleri ile buluşuyor.

Kanal D ekranlarının en başarılı yapımları arasında yer alan Arka Sokalar dizisinin başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Alp Korkmaz ve İlker İnanoğlu gibi başarılı isimler yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ile sevilen dizi hikayesi ile de ilgi çekmeye devam ediyor. Asayiş şubede görevli, aile gibi bir ekibin yaşadıklarını anlatan Arka Sokaklar dizisi heyecan ve aksiyon dolu bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Görevlerini aşkla yapan ekibin aile ve aşk hayatlarının, suçlularla mücadelelerinin anlatıldığı yapımın yeni bölümleri merakla bekleniyor.

Arka Sokaklar Dizisi 566. Bölümde Neler Yaşandı?

Arka Sokaklar dizisinin geçen hafta ekrana gelen 566. bölümünde yine heyecan dolu dakikalar yaşandı. Dizinin son bölümünde Rıza Baba büyük bir felaket yaşarken, Mesut ise Tunç için endişelenmeye başlamıştır.

Arka Sokaklar dizisinin son bölümünde Servan ve adamları, Rıza Baba’nın evinin kundaklar. Rıza Baba ve ailesinin canlı canlı yakmaya kalkan Servan ve adamları ile ekip arasında çatışma çıktı. Kül olan evden zor kurtulan Rıza Baba’nın tek istediği Servan’ı bir an önce yakalamaktadır. Yangın olayından sonra eve giden Mesut’u Tunç elinde silahla karşılar. Oğlunun psikolojisinin bozulduğunu düşünen Mesut onu psikoloğa götürmeye karar verir. Bu sırada Başak ise Engin’e hamile olduğunu söyler. Engin yaşananlardan sonra sevincini yansıtamaz. Ancak Bahar ve Selin’in de yardımı ile Başak’a evlenme teklifi eder.

Arka Sokaklar Dizisi 567. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Arka Sokaklar dizisinin heyecan dolu son bölümünden sonra merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Aksiyon dolu sahneleri ile dikkat çeken dizinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da Kanal D’de.

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27 Kas 2020 - 10:40 - Dizi Fragmanları

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