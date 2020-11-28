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/ 28 Kas 2020 - 19:05

Sefirin Kızı 30. bölüm 2. fragmanı yayında! Sancar ve Nare yüzleşiyor...

Sefirin Kızı 30. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda; her bölümde olduğu gibi oldukça heyecanlı anların yaşanacağı, yine milyonların ekranlara kitleneceği netlik kazandı. Sefirin Kızı 30. bölüm 2. fragmanının ardından ekranlara gelecek olan yeni bölümde; yine yer yerinden oynayacak. Yine herkes hakkına düşeni alacak. İşte Sefirin Kızı 30. bölüm 2. fragmanı yeni bölümde Sancar ve Nare yüzleşiyor... tüm detaylar…