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- 28 Kas 2020 - 19:05

Sefirin Kızı 30. bölüm 2. fragmanı yayında! Sancar ve Nare yüzleşiyor...

Sefirin Kızı 30. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda; her bölümde olduğu gibi oldukça heyecanlı anların yaşanacağı, yine milyonların ekranlara kitleneceği netlik kazandı. Sefirin Kızı 30. bölüm 2. fragmanının ardından ekranlara gelecek olan yeni bölümde; yine yer yerinden oynayacak. Yine herkes hakkına düşeni alacak. İşte Sefirin Kızı 30. bölüm 2. fragmanı yeni bölümde Sancar ve Nare yüzleşiyor... tüm detaylar…

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Sefirin Kızı 30. bölüm 2. fragmanı sizlerle paylaştık. Sefirin Kızı resmi hesabından yayınlanan fragmanda; çok heyecanlı anlar bulunuyor. Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran söz konusu fragmanla birlikte heyecanı doruk noktasında yaşayacağınızdan emin olabilirsiniz. İşte Sefirin Kızı 30. bölüm 2. fragmanı yeni bölümde Sancar ve Nare yüzleşiyor... 

Sefirin Kızı 30. bölüm 2. fragmanını izlemek istiyorsanız; yazımızın devamında yer alan videoya göz atabilirsiniz.
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28 Kas 2020 - 19:05 Ankara- Dizi Haberleri

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