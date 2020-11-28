Yasak Elma 87. Bölüm Fragmanı Yayında! İşler İyice Karışıyor...
Yasak Elma 87. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Türlü türlü entrikaların döndüğü, muhteşem sahnelere yer verilen ve nefes kesen anların yaşandığı Yasak Elma 87. Bölüm Fragmanıyla birlikte; nefeslerinizi tutun ve kendinizi yeni bölüme hazırlayın. Başrollerini usta isimlerin üstlendiği ve her bölümüyle harikalar yaratan Yasak Elma 87. Bölüm Fragmanına dair tüm detayları haber içeriğimizde görebilirsiniz. Söz konusu bölümle birlikte; milyonlar ekrana kilitlenecek, algılar yıkılacak. İşte o fragman….
Yasak Elma dizisi bilindiği üzere, birçok entrikanın döndüğü, izleyenlerin “bu kadar da olmaz” dediği; oldukça büyük bir yapım. Yayınlanan Yasak Elma 87. Bölüm Fragmanı da heyecanıyla bu büyüklüğü bir kez daha kanıtlamış oldu.
Her bölümü reyting sıralamasında ilk 10’a girmeyi başaran Yasak Elma sık sık kadınların giyimleri gibi konularla gündeme gelse de; her zaman izleyicisinin yanında olmayı başardı. Yasak Elma 87. Bölüm Fragmanını izlemek için yazımızın devamında yer alan videoya göz atabilirsiniz
28 Kas 2020 - 19:11 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.