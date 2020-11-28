Yasak Elma 87. Bölüm Fragmanı Yayında! İşler İyice Karışıyor...

Yasak Elma dizisi bilindiği üzere, birçok entrikanın döndüğü, izleyenlerin “bu kadar da olmaz” dediği; oldukça büyük bir yapım. Yayınlanan Yasak Elma 87. Bölüm Fragmanı da heyecanıyla bu büyüklüğü bir kez daha kanıtlamış oldu.

Her bölümü reyting sıralamasında ilk 10’a girmeyi başaran Yasak Elma sık sık kadınların giyimleri gibi konularla gündeme gelse de; her zaman izleyicisinin yanında olmayı başardı. Yasak Elma 87. Bölüm Fragmanını izlemek için yazımızın devamında yer alan videoya göz atabilirsiniz