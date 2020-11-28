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- 28 Kas 2020 - 20:58

Ramo 23. Bölüm Fragmanı Yayında! Ramo'da işler tersine döndü

Daha dizinin yeni bölümü başlamadan yayınlanan fragmanlar ile herkesi büyük bir merakta bırakan dizi Ramo, sonunda Ramo 23. Bölüm Fragmanı paylaşımı yaptı. Sevenlerinin çok sık şekilde takip ettiği Ramo 23. Bölüm Fragmanı izlemek için haber detayında yer alan videoya göz atabilirsiniz. Sizler de yeni yayınlanacak bölüm hakkında bilgi alabilirsiniz…

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Hazır olun! Sizleri öyle bir fragman karşılayacaksınız ki şok olacaksınız… Ramo, yayınlandığı ilk andan itibaren seyircinin gözdesi olmuş durumda. Sizlerde Ramo dizisi hakkında yorumlarda bulunmak ve düşüncelerinizi bizimle paylaşmak isterseniz alt kısımda yer alan yorum kısmına dilediklerinizi yazabilirsiniz.
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28 Kas 2020 - 20:58 Ankara- Dizi Fragmanları

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