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/ 28 Kas 2020 - 20:58

Ramo 23. Bölüm Fragmanı Yayında! Ramo'da işler tersine döndü

Daha dizinin yeni bölümü başlamadan yayınlanan fragmanlar ile herkesi büyük bir merakta bırakan dizi Ramo, sonunda Ramo 23. Bölüm Fragmanı paylaşımı yaptı. Sevenlerinin çok sık şekilde takip ettiği Ramo 23. Bölüm Fragmanı izlemek için haber detayında yer alan videoya göz atabilirsiniz. Sizler de yeni yayınlanacak bölüm hakkında bilgi alabilirsiniz…