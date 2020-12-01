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- 01 Ara 2020 - 21:04

"Kilit kavşak" Kırıkkale-Ankara kara yolunda kış lastiği denetimi yapıldı

Kırıkkale-Ankara kara yolundaki kontrol noktasında denetim yaptı.

Elif Duman
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Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasıyla denetim gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğunun başlamasıyla Kırıkkale- Ankara kara yolundaki kontrol noktasında denetim yaptı.

Polis ekipleri otobüslerin lastik diş derinliklerini de aparatla ölçtü. Denetimde, sürücülerin çoğunluğunun araçlarına kış lastiği taktığı görüldü. Yetkililer, yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlara uygulamanın zorunlu olmadığını ancak can güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında kış lastiği kullanılmasını önerdi.

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıkta, ıslak, karlı ve çamurlu zeminde yaz lastiklerine göre daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor. Kış lastiği takmayan yük ve yolcu taşıyan ticari araç sürücülerine 776 lira ceza veriliyor.
# kırıkkale, Kırıkkale-Ankara kara yolunda, ankara, kış

01 Ara 2020 - 21:04 AA - Gündem

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