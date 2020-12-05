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- 05 Ara 2020 - 12:01

İbo Show 4. Bölüm Full Canlı İzle! İbo Show 5 Aralık 2020 Tek Parça Youtube İzle!

İbo Show 4. Bölüm canlı izle, İbo Show son bölüm izle araştırmalarını yapan kişiler, ekranların en sevilen programlarından İbo Show’a ulaşmak istiyor. Haberimiz üzerinde gerek canlı yayın linklerine, gerekse program videolarına rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Elif Duman
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İbo Show 4. Bölüm Full Canlı İzle! TIKLAYINIZ

Yıllar sonra yeniden Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan İbo Show programı her hafta merakla bekleniyor. Global Medya’nın yapımcılığını üstlendiği İbo Show programı 9 yıl aradan sonra yeniden ekrana gelmeye başladı. Bu sezonun en çok izlenen programlarından biri olan İbo Show her hafta cumartesi günleri renkli konukları ile Star TV ekranlarında yayınlanamaya devam ediyor.

İmparator lakaplı ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in sunumu ile ekrana gelen programda birbirinden renkli isimler konuk olarak ağırlanıyor ve her bölümde müzik ziyafeti veriliyor. İzleyenleri yeniden ekrana çekmeyi başaran İbo Show programına her hafta birbirinden renkli isimler konuk oluyor. Sanat dünyasının ünlü isimleri ile sohbetin ekrana taşındığı programda birçok şarkı da eğlenceye eşlik ediyor. Hem programın sunucusu İbrahim Tatlıses’in hem de ünlü konukların özel açıklamalar yaptığı programda hem duygusal hem de neşeli anlar yaşanıyor. Her hafta birbirinden renkli konuklarla ekrana gelen program heyecanla bekleniyor.

İbo Show 3. Bölümde Neler Yaşandı?

İbo Show programı geçen hafta 3. bölümü ile ekrana geldi. Yeni sezonun 3. bölüm programında hem duygusal hem de eğlenceli anlar yaşandı. İbrahim Tatlıses’in duygulu anlarının ekrana geldiği 3. bölümde konuklar da özel açıklamalar da bulundu.

İbo Show programında geçen hafta yine müzik şöleni yaşandı. Geçen cumartesi ekrana gelen bölümün konukları Kibariye, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici oldu. Kibariye’nin muhteşem sesi ile stüdyoyu coşturduğu programda İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı. Hakan Altun’un eğlenceli sohbeti ve şarkıları ile damga vurduğu programda Hüsnü Şenlendirici de klarneti ile kulakların pasını sildi. Eğlence dolu geçen program ilgi ile izlendi.

İbo Show 4. Bölüm Konukları Kim?

İbo Show programının geçen hafta ekrana gelen bölümünden sonra bu hafta konuk olacak isimler merak edildi. İbo Show programına bu hafta Cengiz Kurtoğlu, Arif Susam, Ümit Besen ve Gonca Vuslateri konuk olacak. Ünlü isimlerin konuk olacağı 4. bölüm fotoğrafları yayınlandı. İbo Show bu akşam yeni bölümü ile saat 20.00’da Star TV’de.

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05 Ara 2020 - 12:01 - Dizi Haberleri

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