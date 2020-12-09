Başkentte 14 katlı binada yangın paniği
Yenimahalle'de bir site içerisindeki binanın 12'nci katındaki dairede çıkan yangında mahsur kalan iki kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 14 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan iki kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yeni Batı Mahallesi Mülk Caddesi'ndeki Başakşehir Sitesi'nin E Blok binasının 12'nci katındaki bir dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın sonrası binada oturanlar tahliye edilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yangın sırasında yüksek ısının etkisiyle dairenin camları kırılırken, cam parçaları 12 kattan çevreye savruldu.
Bu sırada 54 dairenin bulunduğu binada ikamet edenler battaniyelere sardıkları çocuklarını ve evcil hayvanlarını yanlarına alarak panikle kendilerini dışarı attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının çıktığı dairede yaşayan ve yoğun dumanda mahsur kalan Özkan S. ve Elif Y'yi kurtardı.
112 Acil Servis ekiplerinin ambulansta müdahalede bulunduğu Özkan S. ve Elif Y, sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek hastaneye gitmeyi reddetti. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.