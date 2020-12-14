Haberler Ankara Haberler Ankara
- 14 Ara 2020 - 12:26

Bursaspor gençleriyle kritik sezonda tırmanışını sürdürüyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Süper Lig yolundaki zorlu sezonda tüm olumsuzluklara rağmen zirveye doğru tırmanışına devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
ABONE OL Google News Sayfamız

Türk futbol tarihinde yaşadığı şampiyonlukla önemli yer edinen Bursaspor, zorlu günler geçirdiği TFF 1. Lig'deki ikinci sezonunda puan cetvelinin üst sıralarına tırmanışını sürdürüyor.

Sezon başında Türkiye Futbol Federasyonundaki (TFF) dosyaları nedeniyle transfer tahtasını açtıramayan ve yeni oyuncular alamayan yeşil-beyazlı ekip, altyapıdan gelen 22 oyuncuyla yarışa devam ediyor.

Maddi sıkıntılar da yaşayan Bursa temsilcisi, 22,5 yaş ortalamasına sahip kadrosuyla karşılaşmalardaki mücadelesi ve hırsıyla öne çıkıyor.

Yeşil-beyazlılar, 14. hafta maçında ligin güçlü ekiplerinden Yılport Samsunspor'u iç sahada 3-0 mağlup ederek 6. galibiyetini aldı ve 20 puana ulaştı.

Bursaspor, bir maçı eksik lider Tuzlaspor'un 7 puan gerisinde bulunuyor.

Ligde 25 golle en çok gol atan ekip unvanına sahip olan Bursaspor'un teknik direktörü Mustafa Er de hırsıyla dikkati çekiyor.

- Mustafa Er: "Geldiğimiz nokta çok değerli"

Mustafa Er, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sıkıntılı bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Birçoğuyla altyapıda çalıştığı genç oyuncu grubuna sahip olmanın avantajını yaşadıklarını belirten Er, şöyle devam etti:

"Mevcut kadrodaki tecrübeli isimlerle genç oyuncularımızı harmanladık. Takım olgusunu üst seviyeye çekmek ilk amacımızdı. Altyapıdan gelen oyuncularımızın zaten yeterliliği var. O yüzden buradalar. Sezona kötü ve sancılı başladık. Verilen aralarla beraber yükselişe geçtik. Mağlup olduğumuz birçok maçta mağlubiyeti hak etmedik. Geldiğimiz nokta çok değerli. Şu anda üst sıralardaki takımlara yakın durumdayız. İlk etapta amacımız oralara tutunabilmekti. Daha iyi olabilirdi. Oyun anlamında her geçen gün üstüne koyan, gelişen, hedefleri ve vizyonu olan karakterli bir oyuncu grubuyla yarışıyoruz. Sevinci ve hüznü hep beraber içlerinde yaşıyorlar. Birbirlerini sarıyorlar. Sahada hiçbir zaman pes etmeyen, her şeyini ortaya koyan bir Bursaspor var. Hala hedefe tutunuyoruz."

- "Tüm Türkiye'nin 'Bursaspor'u izlemekten keyif alıyoruz' demeye başladığı bir hal aldık"

Er, Süper Lig hedefi doğrultusunda gidebildikleri en üst noktaya ulaşmayı istediklerini aktardı.

Uzun vadeli planlarının öncelikle takımın bulunduğu durumu korumaya yönelik olduğuna dikkati çeken Er, "Biz herkese her yerde sıralamadaki yeri ne olursa olsun saygı duyacağız, kazanmak için oynayacağız. Genç bir takım olduğumuz için bazı maçlarda kırılmalar yaşadık. Çok basit bireysel hatalar yaptık. Ligin en fazla gol atan takımıyız. En çok gol yiyen takımlarından da biriyiz." diye konuştu.

Mustafa Er, ilk amaçlarının mutluluk, huzur, sevgi, saygı, güven bağı ve samimiyeti temin etmek olduğunu, bunda da başarıya ulaştıklarını belirtti.

Şehrin oyuncu grubuna maddi ve manevi sahip çıkması gerektiğine işaret eden Er, "Bunu hak ediyorlar. Ciddi bir yük altındalar ve bu yükü sırtladılar gidiyorlar. Lütfen herkes bu oyuncu grubuna sahip çıksın. Tüm Türkiye'nin 'Bursaspor'u izlemekten keyif alıyoruz' demeye başladığı bir hal aldık." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bazıları belki Avrupa'ya transfer olacak"

Er, Bursaspor'un genç oyuncularını Avrupa'dan bile scout ekiplerinin izlemeye geldiğini aktardı.

Takımda mücadele veren gençlerin hepsinin önünün çok açık olduğunu dile getiren Er, şöyle konuştu:

"Bu oyuncu grubu gerçekten karakterli ve yetenekleri var. Gelişime açıklar ve hedefleri var. Sürekli gelişmek istiyorlar. Son maçlara baktığımızda en az 7-8 altyapı oyuncusuyla oynuyoruz. Sadece Bursaspor ve A Milli Takım ile kalmayacaklar, bazıları belki Avrupa'ya transfer olacak. O potansiyele sahipler. Öğrenmeye çok açıklar. 16 yaşında ilk 11'de başlattığımız Kerem Kök örneği var. 22 altyapı oyuncusuyla antrenmana çıkıyoruz. 22-23 yaşlarındaki oyuncularımız takımın abisi konumunda. Bu formayı bugüne kadar layıkıyla taşıdılar. Tüm zorluklara rağmen çok iyi işler başardılar."

# bursa, bursaspor, futbol, Mustafa er, teknik direktör, tff 1. lig, türkiye, oyuncu

14 Ara 2020 - 12:26 AA Bursa- Spor

# SPOR HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
İsrail Takımları Neden Avrupa Kupalarında Oynuyor? mask
İsrail Takımları Neden Avrupa Kupalarında Oynuyor?
Webo Müslüman mı? Başakşehir Pierre Webo Kimdir? mask
Webo Müslüman mı? Başakşehir Pierre Webo Kimdir?
Avrupa Ligi'nde VAR Var Mı? VAR Uygulaması Devam Edecek Mi, Kalkacak Mı? mask
Avrupa Ligi'nde VAR Var Mı? VAR Uygulaması Devam Edecek Mi, Kalkacak Mı?
Gençlerbirliği, lider Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak mask
Gençlerbirliği, lider Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak
Ankaraspor, Menemen Spor maçına hazır mask
Ankaraspor, Menemen Spor maçına hazır
Başkent ekipleri Süper Lig'de galibiyeti unuttu mask
Başkent ekipleri Süper Lig'de galibiyeti unuttu
Maradona’nın Tüm Serveti Belli Oldu! Hayranları Dondu Kaldı, Düşmanları Ağzı Açık Bakıyor! İşte Mali Değeri ve Serveti... mask
Maradona’nın Tüm Serveti Belli Oldu! Hayranları Dondu Kaldı, Düşmanları Ağzı Açık Bakıyor! İşte Mali Değeri ve Serveti...
Ankaraspor, Akhisarspor hazırlıklarına başladı mask
Ankaraspor, Akhisarspor hazırlıklarına başladı
Süper Lig Takımında Koronavirüs Şoku! Tam 7 Oyuncu Koronavirüse Yakalandı! mask
Süper Lig Takımında Koronavirüs Şoku! Tam 7 Oyuncu Koronavirüse Yakalandı!
Ankaraspor, Boluspor maçına hazır mask
Ankaraspor, Boluspor maçına hazır
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Oyuncu Fadik Sevin Atasoy babası Sönmez Atasoy'u anlattı! Sönmez Atasoy Kimdir? mask
Oyuncu Fadik Sevin Atasoy babası Sönmez Atasoy'u anlattı! Sönmez Atasoy Kimdir?
Çukur 4.Sezon 15. Bölüm Full İzle Show TV! 14 Aralık Çukur 4.Sezon 15. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Çukur 4.Sezon 15. Bölüm Full İzle Show TV! 14 Aralık Çukur 4.Sezon 15. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Yasak Elma Dizisi 89. Bölüm Full İzle FOX TV! 14 Aralık Yasak Elma 89. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Yasak Elma Dizisi 89. Bölüm Full İzle FOX TV! 14 Aralık Yasak Elma 89. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Sefirin Kızı Dizisi 32. Bölüm Full İzle Star TV! 14 Aralık Sefirin Kızı 32. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Sefirin Kızı Dizisi 32. Bölüm Full İzle Star TV! 14 Aralık Sefirin Kızı 32. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Uyanış Büyük Selçuklu 12. Bölüm Full İzle TRT1! 14 Aralık Uyanış Büyük Selçuklu 12. bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Uyanış Büyük Selçuklu 12. Bölüm Full İzle TRT1! 14 Aralık Uyanış Büyük Selçuklu 12. bölüm Tek Parça Youtube İzle!
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli Canlı İzle! 14 Aralık 2020 Selçuk Tepeli FOX Haber Canlı İzle! mask
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli Canlı İzle! 14 Aralık 2020 Selçuk Tepeli FOX Haber Canlı İzle!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL