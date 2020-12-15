Ankara'da zehirlendikleri iddia edilen 6 köpek ölüsü bulundu
Emniyet Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma birimi ile Çankaya Belediyesine ihbarda bulundu.
Başkentte boş bir arazide zehirlendikleri iddia edilen 6 köpek ölüsü bulundu.
Gölbaşı ilçesinde Eymir Gölü yakınlarındaki bahçesine gelen Samed Uluğ, çevredeki sokak köpeklerini beslemek istedi. Bazı köpeklerin hareketsiz yattığını fark eden Uluğ, Emniyet Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma birimi ile Çankaya Belediyesine ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen ekipler, Uluğ'un zehirlenerek öldürüldüklerini iddia ettiği 6 köpeği ölüm nedenlerinin araştırılması için Çankaya Belediyesi barınağına götürdü.
Ayrıca, arazide bulunan 4 köpek yavrusu da koruma altına alındı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.