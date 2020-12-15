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- 15 Ara 2020 - 23:48

Ankara'da zehirlendikleri iddia edilen 6 köpek ölüsü bulundu

Emniyet Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma birimi ile Çankaya Belediyesine ihbarda bulundu.

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Başkentte boş bir arazide zehirlendikleri iddia edilen 6 köpek ölüsü bulundu.

Gölbaşı ilçesinde Eymir Gölü yakınlarındaki bahçesine gelen Samed Uluğ, çevredeki sokak köpeklerini beslemek istedi. Bazı köpeklerin hareketsiz yattığını fark eden Uluğ, Emniyet Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma birimi ile Çankaya Belediyesine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen ekipler, Uluğ'un zehirlenerek öldürüldüklerini iddia ettiği 6 köpeği ölüm nedenlerinin araştırılması için Çankaya Belediyesi barınağına götürdü.

Ayrıca, arazide bulunan 4 köpek yavrusu da koruma altına alındı.
# Eymir Gölü, köpek ölüsü, Samed Uluğ, Doğa ve Hayvanları Koruma birimi, Emniyet Çevre, hayvan hakları, gölbaşı ilçe haberleri

15 Ara 2020 - 23:48 AA Ankara- Yaşam

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