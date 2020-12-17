Akaryakıt istasyonundaki marketin kasasından hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı
Afyonkarahisar'da akaryakıt istasyonundaki marketin kasasından para çaldığı ileri sürülen zanlı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Örnekevler Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonundaki marketin kasasından 1800 lira çalınması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerden şüphelinin hırsızlıktan 6 suç kaydı bulunan A.O. olduğunu tespit etti.
Osmangazi Mahallesi'nde yakalanan zanlının üst aramasında 1735 lira bulundu, A.O. polis ekiplerince gözaltına alındı.
İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde siyah giyimli A.O'nun marketin kasasını açarak parayı çalması yer alıyor.
17 Ara 2020 - 19:20 AA Afyonkarahisar- Gündem
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.