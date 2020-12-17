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- 17 Ara 2020 - 22:56

Beylikdüzü'nde tırın kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Beylikdüzü'nde bir tırın, hafif ticari araca ardından bir binanın duvarına çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Emirhan Yılmaz
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Beylikdüzü'nde bir tırın, hafif ticari araca ardından bir binanın duvarına çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Alınan bilgiye göre, Yakuplu Mahallesi Hakimiyet Caddesi'nde park halindeki yabancı plakalı tır, freninin boşalması sonucu yokuş aşağı hareket etti. Caddede ilerleyen tır, park halindeki 34 VF 0575 plakalı hafif ticari araç ile aydınlatma direğine, ardından binanın duvarına çarparak durdu. Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
# Beylikdüzü, çarpma, polis

17 Ara 2020 - 22:56 AA İstanbul- Gündem

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