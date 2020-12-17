17 Ara 2020 - 22:56
Beylikdüzü'nde tırın kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Beylikdüzü'nde bir tırın, hafif ticari araca ardından bir binanın duvarına çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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Beylikdüzü'nde bir tırın, hafif ticari araca ardından bir binanın duvarına çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Alınan bilgiye göre, Yakuplu Mahallesi Hakimiyet Caddesi'nde park halindeki yabancı plakalı tır, freninin boşalması sonucu yokuş aşağı hareket etti. Caddede ilerleyen tır, park halindeki 34 VF 0575 plakalı hafif ticari araç ile aydınlatma direğine, ardından binanın duvarına çarparak durdu. Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
# Beylikdüzü, çarpma, polis
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.