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- 19 Ara 2020 - 11:26

Bursa'da 4 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Marketteki hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

Samet Yılmaz
Samet Yılmaz Tüm Haberleri
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde aynı gece 4 iş yerinden hırsızlık yapan zanlı yakalandı.
# bursa, gözaltı, HIRSIZLIK

19 Ara 2020 - 11:26 AA Bursa- Gündem

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