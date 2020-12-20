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- 20 Ara 2020 - 18:39

"Sivas'ın Pamukkale'si" Altınkale'de sis ve kırağı güzelliği

Sivas'ta, Pamukkale'den esinlenilerek basamak havuzlar şeklinde düzenlenen ve sudaki kükürdün oluşturduğu sarı tortulardan adını alan Altınkale'de, sis ve kırağı kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Samet Yılmaz
Samet Yılmaz Tüm Haberleri
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Sivas'ta, Pamukkale'den esinlenilerek basamak havuzlar şeklinde düzenlenen ve sudaki kükürdün oluşturduğu sarı tortulardan adını alan Altınkale'de, sis ve kırağı kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Şehir merkezine 24 kilometre uzakta bulunan Sıcak Çermik termal sahasındaki limonit ve hematit içerikli sulardan faydalanılarak, bölgede, Denizli'de bulunan Pamukkale'deki travertenlerin sarı renkli benzerinin oluşturulduğu Altınkale'de, soğuk hava nedeniyle sis ve kırağı etkisini gösterdi. Sisin yanı sıra Altınkale'de bulunan süs havuzlarındaki kırağı ve jeotermal suyun oluşturduğu buhar güzel görüntüler oluşturdu. Sivas Belediyesinin katkılarıyla İl Özel İdaresince yapılan ve kente önemli turizm değeri katması beklenen Altınkale, 21 Kasım'da düzenlenen törenle açılmıştı.
# Altınkale, kırağı, Sıcak Çermik, sis, sivas, soğuk hava

20 Ara 2020 - 18:39 AA Sivas- Gündem

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