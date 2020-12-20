"Sivas'ın Pamukkale'si" Altınkale'de sis ve kırağı güzelliği
Sivas'ta, Pamukkale'den esinlenilerek basamak havuzlar şeklinde düzenlenen ve sudaki kükürdün oluşturduğu sarı tortulardan adını alan Altınkale'de, sis ve kırağı kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.
Sivas'ta, Pamukkale'den esinlenilerek basamak havuzlar şeklinde düzenlenen ve sudaki kükürdün oluşturduğu sarı tortulardan adını alan Altınkale'de, sis ve kırağı kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Şehir merkezine 24 kilometre uzakta bulunan Sıcak Çermik termal sahasındaki limonit ve hematit içerikli sulardan faydalanılarak, bölgede, Denizli'de bulunan Pamukkale'deki travertenlerin sarı renkli benzerinin oluşturulduğu Altınkale'de, soğuk hava nedeniyle sis ve kırağı etkisini gösterdi. Sisin yanı sıra Altınkale'de bulunan süs havuzlarındaki kırağı ve jeotermal suyun oluşturduğu buhar güzel görüntüler oluşturdu. Sivas Belediyesinin katkılarıyla İl Özel İdaresince yapılan ve kente önemli turizm değeri katması beklenen Altınkale, 21 Kasım'da düzenlenen törenle açılmıştı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.