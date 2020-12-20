Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine füze saldırısı düzenlendi
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliğine füze saldırısı gerçekleştirildi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliğine füze saldırısı gerçekleştirildi. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, saldırının sesi Bağdat'ın bazı bölgelerinden de duyuldu. Atılan füzelerden bir kısmının Yeşil Bölge'ye yakın yerleşim yerlerine düştüğü ifade edildi. Saldırıya ilişkin bazı görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı. Irak makamlarından saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı. ABD Bağdat Büyükelçiliğine daha önce birçok kez füzeyle saldırı düzenlenmiş, bu saldırıların İran'a yakın bazı Şii milis gruplar tarafından düzenlendiği iddia edilmişti.
20 Ara 2020 - 21:36 AA - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.