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- 25 Ara 2020 - 19:09

Akrep 4. Bölüm Fragmanında Soluklar Tutuldu: İntikam Yoluna Düşe Kalka Devam!

Akrep dizisinin 4. bölümde izleyiciler, Perihan ve Ferda savaşında soluklarını tutarken; dizinin diğer yanında meydana gelen gelişmeleri de soluksuz izleyecek.

Emirhan Yılmaz
Emirhan Yılmaz Tüm Haberleri
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Akrep 4. Bölüm Fragmanında Soluklar Tutuldu: İntikam Yoluna Düşe Kalka Devam!... Star TV ekranlarında ilk bölümü ile birlikte olay yaratan Akrep dizisi, yayınlanan 4. bölüm fragmanı ile öngörülemez senaryosunu kullanarak izleyicileri mest etmeye hazırlanıyor. Demet Akbağ, Evrim Alasya, Beril Pozam, Yusuf Çim, Müge Su Şahin ve Esila Umut gibi isimleri kadrosunda bulunduran fenomen dizi, yayınlandığı ilk bölümden itibaren ses getirmeyi başararak izleyenlerin favorileri arasına girmeyi başardı.

Ferda taziye ziyareti sırasında Perihan’a anne diyerek aileyi şoka giderken, Perihan Ferda ve Merve’yi evden kovar. Ferda ise bu süreçte başladığı intikam planında sert kayaya çarptığını anlamış ve Perihan’ın hamleleri ile geride bıraktığımız bölümde sarsılmıştı. Ferda düşmekten bıkmayarak Perihan’a karşı cepheyi genişletmeye karar verir ve kendisine göre haklı mücadelesinde Perihan’a zarar vermek için yeniden savaşa katılır.

Duru ve Şahin yaptıkları ziyaretle işleri karıştırmış, Perihan’ın da çözmesi gereken meselelerin sayısı artmıştır. Ferda’nın söylediklerinden şüphelenen Fikret’in olayı araştırmak için Asya’yı sorgular. Merve ise Duru ile Aras’ın yakınlaşmasına karşın Duru’ya Aras ile komşu olduklarını söyleyerek ortalığı karıştırmıştır.

Kendisinin ve kızının gururunun incinmesi ile harekete geçen Ferda’nın etrafında da tıpkı Perihan’da olduğu gibi çözmesi gereken meseleler birikmeye başlamıştır. 1 Ocak 2021 tarihi itibari ile yayınlanacak olan Akrep dizisi 4. bölümde izleyiciler, Perihan ve Ferda savaşında soluklarını tutarken; dizinin diğer yanında meydana gelen gelişmeleri de soluksuz izleyecek.

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25 Ara 2020 - 19:09 Ankara- Dizi Fragmanları

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