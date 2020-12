Arka Sokaklar 572. Bölüm Fragmanında Operasyon Vakti! Ekip Başak’ı Servan’dan Kurtarabilecek Mi? Kanal D ekranlarının uzun süre zirveden inmeyen fenomen dizisi Arka Sokaklar, bomba gibi bir 572. bölüm ile izleyicileri karşılamaya hazırlanıyor. Dizinin yayınlanan 572. bölüm fragmanında yer alan şok detaylar izleyiciyi heyecanlandırırken, fenomen dizi Cuma günü yayınlanacak yeni bölümü ile izleyiciyi şimdiden sabırsızlandırmayı başardı.

Mesut komiser Servan’ın peşine düşmek için canını riske atarak Milat’ın ekibinin arasına sızıyor. Mesut yaptığı son hareketle Rıza babanın kendisine olan kırgınlığını artırır. Ekip ise arkadaşlarının aldığı kararı her ne kadar onaylamasa da arkadaşlarını başıboş bırakmaz ve tam bir ekip ruhu göstererek Mesut’u gizliden takip etmekten geri durmaz.

Hakan bulduğu not sonrası Ceren’e hesap sormaya giderken, hesaplamadığı bir şey vardır. Ethem, Hakan’ın aracına takip cihazı yerleştirmiştir ve onun her hareketini izlemektedir. Ethem ve adamları Hakan’ın verdiği bu duygusal kararı fırsata çevirir ve eve saldırı düzenler. Çatışmada Bahar’ın vurularak hastaneye kaldırıldığı an fragmana yansıyarak izleyicilerin yüreklerini resmen dağlamaktadır.

Servan ise Başak’ı kaçırmıştır. Engin ve sevilen Arka Sokaklar ekibi Başak’ı sağ salim bulmak için canla başla çalışmaya başlar. Servan ve Başak’ın peşine düşen ekibimizin elinde bir delil vardır. Başak’ı bulmak adına ellerindeki delili değerlendirmek isteyen ekibimiz, Başak’ın telefonunun sinyalinin yer aldığı noktaya operasyon düzenler. Ekibin yeni bölümde başlarındaki dertlerle mücadelesi izleyiciyi derinden etkilerken, aralarında geçen eğlenceli anlar da yüzleri güldürmeyi başarır.