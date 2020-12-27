27 Ara 2020 - 16:25
Çitin tellerine sıkışan köpek yavrusu kurtarıldı
Gümüşhane'de çitin tellerine sıkışan köpek yavrusu, yoldan geçen kişi tarafından kurtarıldı.
Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün beldesinde sabah saatlerinde işe gitmek üzere evinden ayrılan Sinan Kabadayı, köpek sesi duydu. Sesin geldiği noktaya yönelen Kabadayı, köpek yavrusunun çitin tellerine sıkıştığını fark etti. Eve dönerek telleri kesmek için pense alan Kabadayı, köpeği bulunduğu yerden kurtardı.
Kabadayı, beslediği sahipsiz köpek yavrusunu sahiplenmeye karar verdi. Köpeğin sıkıştığı tellerden kurtarılması, Kabadayı'nın arkadaşları tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.