Çitin tellerine sıkışan köpek yavrusu kurtarıldı

Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün beldesinde sabah saatlerinde işe gitmek üzere evinden ayrılan Sinan Kabadayı, köpek sesi duydu. Sesin geldiği noktaya yönelen Kabadayı, köpek yavrusunun çitin tellerine sıkıştığını fark etti. Eve dönerek telleri kesmek için pense alan Kabadayı, köpeği bulunduğu yerden kurtardı.

Kabadayı, beslediği sahipsiz köpek yavrusunu sahiplenmeye karar verdi. Köpeğin sıkıştığı tellerden kurtarılması, Kabadayı'nın arkadaşları tarafından cep telefonuyla kaydedildi.