Araziye terk edilen yavru köpeklere barınaktaki anne köpek sahip çıktı
Iğdır'da bir polis memurunun arazide bulduğu yavru köpekleri, Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki barınakta bulunan bir anne köpek sahiplenerek 2 yavrusuyla birlikte emzirdi.
Iğdır'da bir polis memurunun arazide bulduğu yavru köpekleri, Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki barınakta bulunan bir anne köpek sahiplenerek 2 yavrusuyla birlikte emzirdi.
Kent merkezinde görev yapan polis memuru, evinin yakınlarındaki bir araziye terk edilmiş 6 yavru köpek buldu.
Iğdır Belediyesi ekipleriyle irtibata geçen polis memuru, yavruları alarak Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine teslim etti.
Merkezdeki barınakta bir süre bakımı yapılan yavru köpekler, barınakta 2 yavrusuyla kalan başka bir köpeğin yanına bırakıldı.
Bir süre yavruları kabul etmeyen anne köpek, daha sonra onları sahiplenerek 2 yavrusuyla birlikte emzirmeye başladı.
Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Serdar Akuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte görevli bir polis memurunun ihbarda bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Bize ulaştırabileceğini söyledi ve hızlı bir şekilde ulaştırdı. İyi niyetli bir taşıma şekli gördüm, hayvanları üşümemeleri için koynunda getirmişti. Muayelenelerini yaptıktan sonra ısınmaları için biraz sobanın yanında beklettik. Daha sonra da barınaktaki anne köpeğe kabullendirdik. Anne köpek de kendi yavruları gibi sahip çıktı. Sağlık durumları gayet iyi, takip edeceğiz."
28 Ara 2020 - 14:36 AA - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.