Haberler Ankara Haberler Ankara
- 28 Ara 2020 - 14:36

Araziye terk edilen yavru köpeklere barınaktaki anne köpek sahip çıktı

Iğdır'da bir polis memurunun arazide bulduğu yavru köpekleri, Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki barınakta bulunan bir anne köpek sahiplenerek 2 yavrusuyla birlikte emzirdi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
ABONE OL Google News Sayfamız

Iğdır'da bir polis memurunun arazide bulduğu yavru köpekleri, Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki barınakta bulunan bir anne köpek sahiplenerek 2 yavrusuyla birlikte emzirdi.

Kent merkezinde görev yapan polis memuru, evinin yakınlarındaki bir araziye terk edilmiş 6 yavru köpek buldu.

Iğdır Belediyesi ekipleriyle irtibata geçen polis memuru, yavruları alarak Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine teslim etti.

Merkezdeki barınakta bir süre bakımı yapılan yavru köpekler, barınakta 2 yavrusuyla kalan başka bir köpeğin yanına bırakıldı.

Bir süre yavruları kabul etmeyen anne köpek, daha sonra onları sahiplenerek 2 yavrusuyla birlikte emzirmeye başladı.

Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Serdar Akuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte görevli bir polis memurunun ihbarda bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bize ulaştırabileceğini söyledi ve hızlı bir şekilde ulaştırdı. İyi niyetli bir taşıma şekli gördüm, hayvanları üşümemeleri için koynunda getirmişti. Muayelenelerini yaptıktan sonra ısınmaları için biraz sobanın yanında beklettik. Daha sonra da barınaktaki anne köpeğe kabullendirdik. Anne köpek de kendi yavruları gibi sahip çıktı. Sağlık durumları gayet iyi, takip edeceğiz."

# anne, ığdır, köpek yavrusu, tarla, terk edildi, başladı, polis, sağlık

28 Ara 2020 - 14:36 AA - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şemdinli'de çığ düşmesi sonucu şehit olan sözleşmeli er Özdemir'in ailesine acı haber verildi mask
Şemdinli'de çığ düşmesi sonucu şehit olan sözleşmeli er Özdemir'in ailesine acı haber verildi
Çukur 4.Sezon 17. Bölüm Full İzle Show TV! 28 Aralık Çukur 4.Sezon 17. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Çukur 4.Sezon 17. Bölüm Full İzle Show TV! 28 Aralık Çukur 4.Sezon 17. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Yasak Elma Dizisi 91. Bölüm Full İzle FOX TV! 28 Aralık Yasak Elma 91. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Yasak Elma Dizisi 91. Bölüm Full İzle FOX TV! 28 Aralık Yasak Elma 91. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Sefirin Kızı Dizisi 34. Bölüm Full İzle Star TV! 28 Aralık Sefirin Kızı 34. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Sefirin Kızı Dizisi 34. Bölüm Full İzle Star TV! 28 Aralık Sefirin Kızı 34. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Uyanış Büyük Selçuklu 14. Bölüm Full İzle TRT1! 28 Aralık Uyanış Büyük Selçuklu 14. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Uyanış Büyük Selçuklu 14. Bölüm Full İzle TRT1! 28 Aralık Uyanış Büyük Selçuklu 14. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Samsun'da korkunç kaza! Minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı mask
Samsun'da korkunç kaza! Minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL