Yaşlı çift evde ölü bulundu
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşayan yaşlı çift, evde ölü bulundu.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşayan yaşlı çift, evde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, Yenicuma Mahallesi Vezir Sokak'ta ikamet eden Necat Çelik (63) ile imam nikahıyla birlikte yaşadığı Gülşen Sakallıoğlu'ndan (68) bir süredir haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kapıyı kırarak girdikleri evde Çelik ve Sakallıoğlu'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk değerlendirmede, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tahmin edilen Çelik ve Sakallıoğlu'nun cesetleri, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.