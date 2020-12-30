Ankara ve Yurt genelinde kaçak ve sahte alkollü içki operasyonu düzenlendi
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonundaki operasyonda 5 bin 335 litreyle 3 bin 411 şişe alkollü içki, 6 bin 921 litre etil alkol, 1912 içki aroması, 6 bin 644 paket kaçak sigara, 165 bin 280 makaron, 290 puro ve 9 bin 293 cinsel içerikli ürün ele geçirildi
Türkiye genelinde düzenlenen operasyonda, 5 bin 335 litreyle 3 bin 411 şişe alkollü içki ele geçirildiği bildirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, 6 bin 433 personelden oluşan 2 bin 422 ekibin katılımıyla ülke genelinde dün eş zamanlı olarak "Kaçak/Sahte Alkol Uygulaması" düzenlendi.
5 bin 339 iş yerinde arama ve denetleme yapılan operasyonda, 208 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapılırken aranan 5 kişi yakalandı.
Aramalarda 5 bin 335 litreyle 3 bin 411 şişe kaçak/sahte alkollü içki, 6 bin 921 litre etil alkol, 1912 şişe içki aroması, 3 bin 551 boş alkollü içki şişesi, 36 bin etiket, 3 bin 695 şişe kapağı, 121 kapüşon, 16 mükerrer bandrol, 6 bin 644 paket kaçak sigara, 35 bin 80 içi tütünle doldurularak sigara haline getirilen makaron, 130 bin 200 boş makaron, 290 puro, 9 bin 293 cinsel içerikli ürün, 89 kilogram kıyılmış tütün, 7 ruhsatsız tabanca, 17 ruhsatsız tüfek ve bunlara ait 980 mermi ele geçirildi.
Ayrıca 6 yasa dışı alkollü içki imalathanesi de deşifre edildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.