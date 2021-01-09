Diyarbakır'da şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in baba evine acı haber verildi
Malatya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necmi İnce, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, şehidin Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi'ndeki baba evine gitti.
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in Malatya'daki baba evine acı haber ulaştı.
İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necmi İnce, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, şehidin Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi'ndeki baba evine gitti.
Yetkililerce baba Latif ve anne Aynur Çelik'e acı haber verildi. Haberin duyulmasının ardından sokağa ve şehidin evine Türk bayrakları asıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.