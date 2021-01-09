Haberler Ankara Haberler Ankara
- 09 Oca 2021 - 21:20

Diyarbakır'da şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in baba evine acı haber verildi

Malatya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necmi İnce, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, şehidin Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi'ndeki baba evine gitti.

Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in Malatya'daki baba evine acı haber ulaştı.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necmi İnce, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, şehidin Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi'ndeki baba evine gitti.

Yetkililerce baba Latif ve anne Aynur Çelik'e acı haber verildi. Haberin duyulmasının ardından sokağa ve şehidin evine Türk bayrakları asıldı.
# malatya, şehit, Şehit Uzman Çavuş Mehmet Çelik, belediye

09 Oca 2021 - 21:20 AA Malatya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
MİT'in kariyer sayfası yenilendi mask
MİT'in kariyer sayfası yenilendi
Suriyeli heykeltıraşın hayali Fatih Sultan Mehmed’in heykelini Üsküdar'a dikmek mask
Suriyeli heykeltıraşın hayali Fatih Sultan Mehmed’in heykelini Üsküdar'a dikmek
Son Dakika! Endonezya'da irtibatın kesildiği yolcu uçağının denize düştü mask
Son Dakika! Endonezya'da irtibatın kesildiği yolcu uçağının denize düştü
Ankara'da sokağa çıkma yasağına uyuluyor mask
Ankara'da sokağa çıkma yasağına uyuluyor
"Batı Karadeniz'in incisi" Akçakoca'da sakinlik drone ile görüntülendi mask
"Batı Karadeniz'in incisi" Akçakoca'da sakinlik drone ile görüntülendi
Kahraman ecdat 106. yılında Sarıkamış'ta anılıyor mask
Kahraman ecdat 106. yılında Sarıkamış'ta anılıyor

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL