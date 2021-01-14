Cumhurbaşkanı Erdoğan Kovid-19 aşısı oldu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 aşısı yaptırdı. Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından Ankara Şehir Hastanesine geldi.

Burada Kovid-19 aşısı yaptıran Erdoğan'a MKYK üyeleri de eşlik etti.