Haberler Ankara Haberler Ankara
- 14 Oca 2021 - 22:37

Kupa maçının ardından Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı'ın Açıklamaları

Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı: "Bu sefer attığımız gollerle galibiyetimizi taçlandırdık" Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal: "Biz bundan sonraki lig sürecine bakıyoruz"

ABONE OL Google News Sayfamız

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-1 yenerek çeyrek finale yükselen Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Semih Tokatlı, farklı bir galibiyet aldıkları için mutlu olduklarını söyledi,

Tokatlı maçın ardından düzenlenen toplantıda iyi bir mücadele ve oyunla galip geldiklerini söyledi. Her zamanki oyunlarını sahaya yansıttıklarını kaydeden Tokatlı, "Bu sefer attığımız gollerle galibiyetimizi taçlandırdık. Ligde de inşallah bunun yansımaları olacaktır." dedi.

Son 8'e kaldıkları için sevinçli olduklarını anlatan Tokatlı, "Geçen sene final oynadık. Bu yıl da final oynayıp, bu sefer kupayla taçlandırmak istiyoruz. Bugünkü galibiyetten dolayı oyuncularımızı, isteklerinden, arzularından dolayı kutluyoruz." diye konuştu.

- Büyükşehir Belediye Erzurumspor cephesi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise ligde zor dönemlerden geçtiklerini söyledi. Bu yüzden hedeflerinde kupa olmadığını belirten Bakkal, "Geçen hafta Fenerbahçe maçında verdiğimiz 5 sakatlıktan sonra burada maç sayısı az olan oyuncularla oynamayı düşündük. Çünkü bizim için önemli olan ligde mücadele etmek. Bizim için devam eden zorlu bir süreç var. Burada da oynamayan oyuncularımızın performansını görmek için böyle bir kadroyla çıktık." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmaya iyi başladıklarını ve öne de geçtiklerini anlatan Bakkal, şöyle konuştu:

"Aslında başa baş kontrollü götürdüğümüz bir maç ama uzun zaman oynamayan oyuncularımızın adaptasyonu zor oluyor. Alanyaspor güçlü bir takım. Biz bundan sonraki lig sürecine bakıyoruz. Yaptığımız 4-5 transfer var. Artık hemen toparlanıp ligde yolumuza devam edeceğiz."

# Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, futbol, Maçın ardından, Ziraat Türkiye Kupası, türkiye, Semih Tokatlı, Mesut Bakkal

14 Oca 2021 - 22:37 AA Antalya- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kupa maçının ardından Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı'ın Açıklamaları mask
Kupa maçının ardından Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı'ın Açıklamaları
Konya'da pompalı tüfekle kayınpederi ve bacanağını öldüren zanlı, tutuklandı mask
Konya'da pompalı tüfekle kayınpederi ve bacanağını öldüren zanlı, tutuklandı
Zonguldak-İstanbul kara yolunda kar yağışı ulaşımı aksatıyor mask
Zonguldak-İstanbul kara yolunda kar yağışı ulaşımı aksatıyor
Yıldıztepe Kayak Merkezi kar yağışının ardından beyaza büründü mask
Yıldıztepe Kayak Merkezi kar yağışının ardından beyaza büründü
AK Parti'den İstanbul'da 142 yeni Halk Ekmek büfesine destek mask
AK Parti'den İstanbul'da 142 yeni Halk Ekmek büfesine destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kovid-19 aşısı oldu mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kovid-19 aşısı oldu

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL