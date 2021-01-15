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- 15 Oca 2021 - 13:38

Akrep Dizisi 6. Bölüm Full İzle! 15 Ocak 2021 Akrep Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

STAR TV ekranlarında yer alan Akrep dizisinin yeni bölümleri hakkında bilgi almak isteyenler arama motorlarından "Akrep 15 Ocak izle, Akrep son bölüm izle” sorgusunu aratıyor. Haberimiz içerisinde bulunan link ve videolar sayesinde "Akrep 15 Ocak izle, Akrep son bölüm izle” sorgusuna cevap bulabilir "Akrep 15 Ocak izle, Akrep son bölüm izle” sorgusuna hazırladığımız haberimiz üzerinden bilgi edinebilirsiniz.

Ozan Şahin
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Akrep Tamamı Tek Parça 15 Ocak 2021 Star TV Canlı İzle! TIKLAYINIZ

Yeni sezonda Star TV ekranlarında yayın hayatın başlayan Akrep dizisi, ilk bölümünden bu yana izleyenlerin takdirini kazanmayı başardı. Yayınlana her bölümü ile geniş bir kitleyi ekrana kilitleyen yapımda bir anne ve kızın geçmişten gelen intikam savaşı anlatılıyor. Başrollerinde Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim’in yer aldığı Akrep dizisi her hafta cuma akşamları saat 20.00’da ekrana geliyor. Akrep dizinin yeni bölümlerinde yaşanacaklar izleyenler tarafından her hafta merakla bekleniyor.

Akrep Dizisi 5. Bölümde Neler Yaşandı?

Star TV ekranlarının yeni dizisi Akrep geçen hafta 5. bölümü ile ekrana geldi. Dizinin yayınlanan son bölümünde Perihan ve Ferda arasındaki savaş daha da çetin bir hale gelirken Fikret de bu savaşta taraf olmaya başlar. Akrep dizisi son bölümü ile yine heyecanı zirveye taşıdı.

Akrep dizisinin ekrana gelen son bölümünde kendi kurduğu tuzağa düşen Ferda kızı Merve ile arasını düzeltmeyi başaramaz. Yaşadığı yıkım ile intihar etmeye karar verir, bir kutu ilaç içtikten sonra annesini arayıp haber veren Ferda, Perihan’a vicdan azabı çektirmek ister. Perihan’ın aldığı yeni karar ise herkesi şaşırtır. Diğer yandan Ferda’nın intiharının nedeni ise Duru ve Şahin’i şüphelendirir.

İki kardeş teyzeleri ile babaları arasında bir ilişki olduğundan şüphelenmeye ve bunu araştırmaya başlarlar. Bu sırada savaşta taraf değiştirip Ferda’nın karşısına geçen Fikret, Perihan’ın kurduğu yeni oyunu çözmeye çalışır. Ferda’nın telefonundaki fotoğrafları da silmek isteyen Fikret, bunun için Perihan’dan beklenmedik bir yardım alır. Perihan Ferda’nın gizli kızı Ayşen’i bulur ve bu sır telefon şifresinin çözülmesine neden olur.

Akrep Dizisi 6. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Akrep dizisinin ekrana gelen son bölümünde yaşanan heyecan solu gelişmeler dizinin yeni bölümünü merak ettirdi. Dizinin sıkı takipçileri yayınlanan yeni bölüm fragmanını da izledikten sonra 6. bölümü heyecanla beklemeye başladı. Akrep dizisi yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da Star TV ekranlarında yayınlanacak.

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15 Oca 2021 - 13:38 Ankara- Dizi Fragmanları

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