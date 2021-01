Survivor 2021 Tek Parça 16 Ocak 2021 Cumartesi 1. Bölüm Canlı izle! Survivor 2021 Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı?

Survivor 2021 Tamamı Tek Parça 16 Ocak 2021 TV8 Canlı İzle! TIKLAYINIZ

Survivor Türkiye programı yeni sezonun rekabet ve eğlence dolu bölümleri ile ekrana gelmeye başladı. Yayınlanan her bölümü ilgi ile izlenen programda her hafta dokunulmazlık, ödül ve kaptanlık oyunları oynanıyor. Ünlüler ve gönüllüler takımlarının kıyasıya mücadele ettiği Survivor Türkiye her hafta pazartesi, salı, perşembe, cumartesi ve pazar günleri ekrana geliyor.

Survivor Türkiye 14 Ocak Bölümünde Ödül Oyununu Kim Kazandı, Kaptan Kim Oldu?

TV8 ekranlarının sevilen programı Survivor Türkiye son bölümü ile 14 Ocak günü ekrana geldi. Programın 14 Ocak günü yayınlanan bölümünde yarışmaya bu sene eklenen kaptanlık oyunu oynandı. Kaptanlık oyunundan sonra ödül oyunu ve Anlat Bakalım için yarışan iki takım kıyasıya mücadele etti. Ünlüler ve gönüllüler takımlarının inanılmaz mücadeleler verdiği Survivor Türkiye’nin ekrana gelen son bölümü yine ilgi ile izlendi.

Survivor Türkiye programının yayınlanan son bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımları yarışmaya bu sene eklenen kaptanlık için mücadele ettiler. Takımlardaki kişilerin oylara göre kaptan seçildiği programda ünlüler takımının kaptanı Barış, gönüllüler takımının kaptanı ise Reşat oldu. Programın 14 Ocak bölümünde takımlar ödül oyunu için de mücadele etti.

Kuru fasulye pilav menüsü için parkurda kıyasıya rekabet eden takımlardan yemek ödülünü kazanan takım ise ünlüler oldu. Survivor Türkiye’nin son bölümünde sezonun ilk Anlat Bakalım oyunu da oynandı. Anlat Bakalım oyunu ile keyifli anların ekrana yansıdığı programda kazanan ise gönüllüler oldu. Anlat Bakalım oyununu kazanan gönüllüler takımı bisküvi aldı.

Survivor Türkiye 16 Ocak Tanıtımı Yayınlandı Mı, Dokunulmazlığı Kazanan İsim Belli Oldu Mu?

Survivor Türkiye programının heyecan dolu son bölümü 14 Ocak Perşembe günü ekrana geldi. Birçok oyunun oynandığı ve eğlenceli dakikaların yaşandığı son bölümün ardından merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Survivor Türkiye’nin bu akşam ekrana gelecek bölümünde ise takımlar dokunulmazlık oyununu kazanmak için mücadele edecek. Dokunulmazlığı kazanan takımın merakla beklendiği program bugün saat 20.0’da TV8 ekranlarında yayınlanacak.