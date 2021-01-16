Kartalkaya'da pistler kayakseverlerle doldu

Hafta sonu tatilini Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Bolu Kartalkaya'da geçirmek için seyahat ve konaklama izin belgesi alan ziyaretçiler, pistlerde yoğunluk oluşturdu.

Köroğlu Dağları zirvesindeki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde son günlerde etkisini artıran yağış ve yapay karlamayla birlikte kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı.

Hafta sonu tatilini Kartalkaya'da geçirmek isteyen turistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi seyahat ve konaklama belgelerini alarak otellere akın etti.

Yasağın kalkmasıyla pistleri dolduran tatilciler, kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçiriyor.

Doluluk oranlarının yüzde 50'yi aştığı otellerde sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına da dikkat ediliyor.

Ailesiyle Karadeniz Ereğli'den gelen Talha Yazıcıoğlu, "Tatilimiz çok verimli geçiyor. Kar yağışı olsa biraz daha güzel olacak inşallah. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ederim." dedi.

Piste çıkış yasaklarının kalkmasının kendilerini sevindirdiğini anlatan Yazıcıoğlu, "Kayak merkezlerinde de yasaklama vardı. Bu hafta sonu açıldı. Bizim şansımıza denk geldi. Hafta sonu yasaklarını burada geçirmek istedik. Güzel de oldu." ifadelerini kullandı.