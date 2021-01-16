Haberler Ankara Haberler Ankara
- 16 Oca 2021 - 23:42

Sahil kentlerine uzaktan kumandalı 70 can simidi gönderildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, denize kıyısı olan il emniyet müdürlüklerine 70 adet uzaktan kumandalı can simidi gönderildiğini bildirdi.

ABONE OL Google News Sayfamız

Emniyet Genel Müdürlüğü, denize kıyısı olan il emniyet müdürlüklerine 70 adet uzaktan kumandalı can simidi gönderildiğini bildirdi.

Koruma Daire Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, suda boğulma olaylarına müdahalede kullanılan uzaktan kumandalı can simidinin özellikleri ve kullanımına ilişkin video yer aldı.

Buna göre, uzaktan kumandalı can simidi, deniz taşıtı ya da karadan suya inmeden boğulmakta olan vatandaşa daha hızlı müdahale edebilmek amacıyla üretildi.

Son teknolojiye sahip can simidi, yaklaşık 20 knot hızla 400 metre uzağa gidebiliyor ve vatandaşı kurtardığında otomatik olarak geri dönebiliyor.
# Emniyet Genel Müdürlüğü, Koruma Daire Başkanlığı, uzaktan kumandalı can simidi, sosyal medya

16 Oca 2021 - 23:42 AA Ankara- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Bakan Koca, aşı uygulamalarıyla ilgili pratik bilgileri paylaştı mask
Bakan Koca, aşı uygulamalarıyla ilgili pratik bilgileri paylaştı
Kartalkaya'da pistler kayakseverlerle doldu mask
Kartalkaya'da pistler kayakseverlerle doldu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kovid-19 aşısı yaptırdı mask
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kovid-19 aşısı yaptırdı
İbo Show 10. Bölüm Full Canlı İzle! İbo Show 16 Ocak 2021 2020 Tek Parça Youtube İzle mask
İbo Show 10. Bölüm Full Canlı İzle! İbo Show 16 Ocak 2021 2020 Tek Parça Youtube İzle
Survivor 2021 Tek Parça 16 Ocak 2021 Cumartesi 1. Bölüm Canlı izle! Survivor 2021 Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı? mask
Survivor 2021 Tek Parça 16 Ocak 2021 Cumartesi 1. Bölüm Canlı izle! Survivor 2021 Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı?
Sen Çal Kapımı dizisi 27. Bölüm Full İzle! 16 Ocak 2021Sen Çal Kapımı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Sen Çal Kapımı dizisi 27. Bölüm Full İzle! 16 Ocak 2021Sen Çal Kapımı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL