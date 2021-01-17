Ankara'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
Başkentin bazı bölgelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor
Ankara'nın çeşitli noktalarında kar ve sulu kar yağışı etkili oluyor.
Son günlerde yağışlı havanın etkisine giren başkentin bazı ilçelerinde gece saatlerinde başlayan kar ve sulu kar, etkisini sürdürüyor.
Ana arterlerde sorun yaşanmazken, Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlar, ara sokaklar ile kaldırımlarda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı.
Hava sıcaklığının en yüksek sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldüğü Ankara'da, karın yanı sıra kentin yüksek kesimlerde sis de etkili oluyor.
17 Oca 2021 - 08:45 AA Ankara- Belediyeler
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.