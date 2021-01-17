Haberler Ankara Haberler Ankara
- 17 Oca 2021 - 08:45

Ankara'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Başkentin bazı bölgelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Ankara'nın çeşitli noktalarında kar ve sulu kar yağışı etkili oluyor.

Son günlerde yağışlı havanın etkisine giren başkentin bazı ilçelerinde gece saatlerinde başlayan kar ve sulu kar, etkisini sürdürüyor.

Ana arterlerde sorun yaşanmazken, Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlar, ara sokaklar ile kaldırımlarda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı.

Hava sıcaklığının en yüksek sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldüğü Ankara'da, karın yanı sıra kentin yüksek kesimlerde sis de etkili oluyor.
# başkent, kar, sulu kar, ankara

17 Oca 2021 - 08:45 AA Ankara- Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Sahil kentlerine uzaktan kumandalı 70 can simidi gönderildi mask
Sahil kentlerine uzaktan kumandalı 70 can simidi gönderildi
Bakan Koca, aşı uygulamalarıyla ilgili pratik bilgileri paylaştı mask
Bakan Koca, aşı uygulamalarıyla ilgili pratik bilgileri paylaştı
Kartalkaya'da pistler kayakseverlerle doldu mask
Kartalkaya'da pistler kayakseverlerle doldu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kovid-19 aşısı yaptırdı mask
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kovid-19 aşısı yaptırdı
İbo Show 10. Bölüm Full Canlı İzle! İbo Show 16 Ocak 2021 2020 Tek Parça Youtube İzle mask
İbo Show 10. Bölüm Full Canlı İzle! İbo Show 16 Ocak 2021 2020 Tek Parça Youtube İzle
Survivor 2021 Tek Parça 16 Ocak 2021 Cumartesi 1. Bölüm Canlı izle! Survivor 2021 Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı? mask
Survivor 2021 Tek Parça 16 Ocak 2021 Cumartesi 1. Bölüm Canlı izle! Survivor 2021 Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL