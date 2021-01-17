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- 17 Oca 2021 - 10:12

Menajerimi Ara 21. Bölüm Full İzle Star TV! 17 Ocak 2021 Menajerimi Ara Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

En sevilen diziler arasında yer alan ve her bölümüyle izleyenleri ekranlara kilitleyen Menajerimi Ara dizisinin yeni bölümlerini izlemek isteyenler “Menajerimi Ara 17 Ocak izle, Menajerimi Ara son bölüm izle” sorgusunu Google gibi arama motorları üzerinden aratarak “Menajerimi Ara 17 Ocak izle, Menajerimi Ara son bölüm izle” sorgularına cevap buluyor. Özel olarak hazırladığımız haberimiz içerisinde “Menajerimi Ara 17 Ocak izle, Menajerimi Ara son bölüm izle” sorgusuna cevap bulabilirsiniz.

Ozan Şahin
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Menajerimi Ara Tamamı Tek Parça 17 Ocak 2021 STAR TV Canlı İzle! TIKLAYINIZ

Star TV ekranlarının sevile dizisi Menajerimi Ara her hafta sosyal medyada gündem oluyor. Yeni sezonun en iddialı yapımları arasında yer alan Menajerimi Ara dizisini yayınlanan her bölümü ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Her hafta sosyal medyada en çok konuşulan yapımlar arasında yer alan Menajerimi Ara dizisi pazar akşamları saat 20.00’da Star TV ekranlarında sevenleri ile buluşuyor.

Menajerimi Ara Dizisi 20. Bölümde Neler Yaşandı?

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Menajerimi Ara geçen hafta 20. bölümü ile ekrana geldi. Dizinin yayınlanan son bölümünde herkesin hayatındaki dengeler değişirken, ortaya çıkan gerçekler ise Dicle ve Kıraç’ın yeni bir sınava girmesine neden olur. Dizi yayınlanan son bölümü ile yine izleyenlerin takdirini topladı.

Menajerimi Ara dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Kıraç’ın Dicle’nin kızı olduğunu açıklaması ile Ego Ajansta işler karışmaya başlar. Bu yeni haber herkesin dengesini bozar. Kıraç herkese itiraf ettiği gerçeklerden sonra Mayda ve Beren ile büyük bir yüzleşme yaşar. Bunun yanında mücadele etmesi gereken tek şey ailesi değildir. Kıraç’ın açıkladığı gerçeklerden sonra Serkan’ın baskılaması ile Ego Ajans’taki konumu da tehlikeye girer.

Kıraç’ın Dicle’nin babası olduğunu öğrenen herkes Dicle’ye de tavır almaya başlar. Dicle bir yandan kendisine karşı alınan tavırlarla baş etmeye çalışırken diğer yandan da babasını yeniden ayağa kaldırmaya çalışır. Bu süreçte Dicle’nin en büyük destekçisi ise Barış olur. Dicle ile ilgili gerçekleri fark eden Emir ise kendisine gelen iş teklifini değerlendirmeye karar verir. Kıraç ve Dicle ayakta kalmak için mücadele etmeye devam ederken ikiliyi bekleyen yeni sürprizler de kapıdadır.

Menajerimi Ara Dizisinin 21. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Menajerimi Ara dizisinin ekrana gelen son bölümünün ardından yaşanacaklar merak konusu oldu. Kıraç ve Dicle’nin ajansta kalıp kalamayacaklarının merak edildiği dizinin yeni bölüm fragmanları da yayınlandı. Menajerimi Ara dizisi yeni bölümü ile yarın akşam saat 20.00’da Star TV ekranlarında yayınlanacak.

 

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17 Oca 2021 - 10:12 Ankara- Dizi Fragmanları

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