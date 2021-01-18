Haberler Ankara Haberler Ankara
- 18 Oca 2021 - 11:04

Survivor 17 Ocak dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kimler oldu?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2021’in yeni bölümlerini izlemek isteyenler Google gibi arama motorlarından “Survivor 18 Ocak izle, Survivor tek parça izle” sorgusunu aratıyor. Haberimiz içerisinde “Survivor 18 Ocak izle, Survivor tek parça izle” sorgusuna özel olarak hazırladığımız link ve videolar sayesinde “Survivor 18 Ocak izle, Survivor tek parça izle” sorgusu hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Ozan Şahin
Ozan Şahin Tüm Haberleri
ABONE OL Google News Sayfamız

Survivor Tek Parça 18 Ocak 2021 TV8 Canlı İzle! TIKLAYINIZ

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2021, dün akşam yayınlanan yeni bölümünde yine dokunulmazlık oyunu heyecanını ekranlara taşıdı. Survivor Ünlüler – Gönüllüler çekişmesinde eleme adayları tek tek belirlenirken, dün toplanan Ada konseyinde bir kişini daha adı eleme potasına girdi. 16 Ocak 2021 tarihli Survivor’da ilk eleme adayı Gönüllüler takımından Ünlüler takımına geçen İlayda olurken, dün katılan yeni isimle pota giderek kızıştı.

Survivor 17 Ocak Dokunulmazlığını Kim Kazandı?

Survivor’ın dün akşam yayınlanan bölümünde iki takım dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya mücadele verdi. Zorlu parkurda yarışmacılar takım arkadaşlarını koruma altına alabilmek için mücadelelerini sürdürürken, skor 9-6 ünlüler lehine gerçekleşmişti. Son oyunca Ünlüler Takımı’ndan Çağrı ve Gönüllüler Takımı’ndan Poyraz karşı karşıya geldi ve Çağrı atışları önce tamamlayarak dokunulmazlığı takımına kazandırdı. Acun Ilıcalı ise dokunulmazlığı son oyunda Poyraz’ı yenmeyi başaran Ünlüler takımından Çağrı’ya vermeyi tercih etti.

Survivor 17 Ocak Eleme Adayı Kim Oldu?

Dokunulmazlığı ünlüler takımının kazanması ile birlikte Ada konseyinde ikinci eleme adayı için gönüllüler takımı oy kullandı. Oylamada 3 oy Dora’ya ve 3 oy Hanzade’ye çıkarken, 4 oyu alarak eleme potasına giren ikinci isim Sancakay oldu. Ünlüler Takımının eleme adayı İlayda Şeker ile birlikte Sancakay, Survivor adasında yarışmada kalmak için savaşacak ikinci isim oldu.

# Survivor, survivor izle, survivor son bölüm, survivor 17 ocak, survivor dokunulmazlığı kim kazandı, survivor eleme adayı, survivor 18 ocak izle, survivor 17 ocak izle youtube, survivor 18 ocak, survivor 17 ocak özeti survivor 18 ocak fragman, survivor dokunulmazlık, survivor tek parça izle, survivor tv8 izle, survivor tv8 canlı izle, survivor youtube fragman, survivor youtube tek parça izle, tv8 canlı izle, tv8 canlı yayın izle, tv8 izle, tv8 survivor izle, tv8 izle yayın akışı, 2021, izle, canlı, yeni, tv8, survivor 2021, survivor ünlüler

18 Oca 2021 - 11:04 Ankara- Dizi Fragmanları

# DİZİ FRAGMANLARI İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Tamamı Tek Parça 18 Ocak 2021 Cuma Show Tv Canlı izle! mask
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Tamamı Tek Parça 18 Ocak 2021 Cuma Show Tv Canlı izle!
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 18 Ocak 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 18 Ocak 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!
Gerçeğin Peşinde Tamamı Tek Parça 18 Ocak 2021 Cuma Star Tv Canlı izle! mask
Gerçeğin Peşinde Tamamı Tek Parça 18 Ocak 2021 Cuma Star Tv Canlı izle!
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 18 Ocak 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 18 Ocak 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!
Söylemezsem Olmaz Tamamı Tek Parça 18 Ocak 2021 Pazartesi Beyaz Tv Canlı izle! mask
Söylemezsem Olmaz Tamamı Tek Parça 18 Ocak 2021 Pazartesi Beyaz Tv Canlı izle!
Doya Doya Moda 18 Ocak 2021 Full İzle! Doya Doya Moda 134. Bölüm kim elendi, gününün birincisi kim oldu? mask
Doya Doya Moda 18 Ocak 2021 Full İzle! Doya Doya Moda 134. Bölüm kim elendi, gününün birincisi kim oldu?
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 18 Ocak 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim? mask
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 18 Ocak 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim?
Tozkoparan İskender 4. Bölüm Full İzle! 17 Ocak 2021 Tozkoparan İskender Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Tozkoparan İskender 4. Bölüm Full İzle! 17 Ocak 2021 Tozkoparan İskender Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Hercai Dizisi 55. Bölüm Full İzle! 17 Ocak 2021 Hercai Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Hercai Dizisi 55. Bölüm Full İzle! 17 Ocak 2021 Hercai Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Menajerimi Ara 21. Bölüm Full İzle Star TV! 17 Ocak 2021 Menajerimi Ara Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Menajerimi Ara 21. Bölüm Full İzle Star TV! 17 Ocak 2021 Menajerimi Ara Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
# DİZİ FULL İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Tamamı Tek Parça 18 Ocak 2021 Cuma Show Tv Canlı izle! mask
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Tamamı Tek Parça 18 Ocak 2021 Cuma Show Tv Canlı izle!
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 18 Ocak 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 18 Ocak 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!
Gerçeğin Peşinde Tamamı Tek Parça 18 Ocak 2021 Cuma Star Tv Canlı izle! mask
Gerçeğin Peşinde Tamamı Tek Parça 18 Ocak 2021 Cuma Star Tv Canlı izle!
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 18 Ocak 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 18 Ocak 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!
Söylemezsem Olmaz Tamamı Tek Parça 18 Ocak 2021 Pazartesi Beyaz Tv Canlı izle! mask
Söylemezsem Olmaz Tamamı Tek Parça 18 Ocak 2021 Pazartesi Beyaz Tv Canlı izle!
Doya Doya Moda 18 Ocak 2021 Full İzle! Doya Doya Moda 134. Bölüm kim elendi, gününün birincisi kim oldu? mask
Doya Doya Moda 18 Ocak 2021 Full İzle! Doya Doya Moda 134. Bölüm kim elendi, gününün birincisi kim oldu?
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 18 Ocak 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim? mask
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 18 Ocak 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim?
Tozkoparan İskender 4. Bölüm Full İzle! 17 Ocak 2021 Tozkoparan İskender Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Tozkoparan İskender 4. Bölüm Full İzle! 17 Ocak 2021 Tozkoparan İskender Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Hercai Dizisi 55. Bölüm Full İzle! 17 Ocak 2021 Hercai Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Hercai Dizisi 55. Bölüm Full İzle! 17 Ocak 2021 Hercai Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Menajerimi Ara 21. Bölüm Full İzle Star TV! 17 Ocak 2021 Menajerimi Ara Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Menajerimi Ara 21. Bölüm Full İzle Star TV! 17 Ocak 2021 Menajerimi Ara Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Tamamı Tek Parça 18 Ocak 2021 Cuma Show Tv Canlı izle! mask
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Tamamı Tek Parça 18 Ocak 2021 Cuma Show Tv Canlı izle!
Menajerimi Ara Dizisinden O İsim Ayrılıyor! Kurusıkı Yerine Gerçek Silah Kullanınca Milyonlar Çıldırdı! Sağlık Durumu… mask
Menajerimi Ara Dizisinden O İsim Ayrılıyor! Kurusıkı Yerine Gerçek Silah Kullanınca Milyonlar Çıldırdı! Sağlık Durumu…
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 18 Ocak 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 18 Ocak 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!
Gerçeğin Peşinde Tamamı Tek Parça 18 Ocak 2021 Cuma Star Tv Canlı izle! mask
Gerçeğin Peşinde Tamamı Tek Parça 18 Ocak 2021 Cuma Star Tv Canlı izle!
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 18 Ocak 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 18 Ocak 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!
Söylemezsem Olmaz Tamamı Tek Parça 18 Ocak 2021 Pazartesi Beyaz Tv Canlı izle! mask
Söylemezsem Olmaz Tamamı Tek Parça 18 Ocak 2021 Pazartesi Beyaz Tv Canlı izle!
Doya Doya Moda 18 Ocak 2021 Full İzle! Doya Doya Moda 134. Bölüm kim elendi, gününün birincisi kim oldu? mask
Doya Doya Moda 18 Ocak 2021 Full İzle! Doya Doya Moda 134. Bölüm kim elendi, gününün birincisi kim oldu?
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 18 Ocak 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim? mask
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 18 Ocak 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim?
Sefirin Kızı Dizisinde Son Yakın! Seyirci Neyi İstemiyorsa Senaristler Onu Yazdı! Tehlike Çanları Bangır Bangır Çalıyor! mask
Sefirin Kızı Dizisinde Son Yakın! Seyirci Neyi İstemiyorsa Senaristler Onu Yazdı! Tehlike Çanları Bangır Bangır Çalıyor!
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisi Linç Yedi! O Sahne İçin Gelen Yorumlar Çıldırttı! "Pipet Taksaydınız!" mask
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisi Linç Yedi! O Sahne İçin Gelen Yorumlar Çıldırttı! "Pipet Taksaydınız!"
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Tamamı Tek Parça 18 Ocak 2021 Cuma Show Tv Canlı izle! mask
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Tamamı Tek Parça 18 Ocak 2021 Cuma Show Tv Canlı izle!
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 18 Ocak 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 18 Ocak 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!
Gerçeğin Peşinde Tamamı Tek Parça 18 Ocak 2021 Cuma Star Tv Canlı izle! mask
Gerçeğin Peşinde Tamamı Tek Parça 18 Ocak 2021 Cuma Star Tv Canlı izle!
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 18 Ocak 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 18 Ocak 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!
Söylemezsem Olmaz Tamamı Tek Parça 18 Ocak 2021 Pazartesi Beyaz Tv Canlı izle! mask
Söylemezsem Olmaz Tamamı Tek Parça 18 Ocak 2021 Pazartesi Beyaz Tv Canlı izle!
Doya Doya Moda 18 Ocak 2021 Full İzle! Doya Doya Moda 134. Bölüm kim elendi, gününün birincisi kim oldu? mask
Doya Doya Moda 18 Ocak 2021 Full İzle! Doya Doya Moda 134. Bölüm kim elendi, gününün birincisi kim oldu?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL