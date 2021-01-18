Survivor 17 Ocak dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kimler oldu?

Survivor Tek Parça 18 Ocak 2021 TV8 Canlı İzle! TIKLAYINIZ

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2021, dün akşam yayınlanan yeni bölümünde yine dokunulmazlık oyunu heyecanını ekranlara taşıdı. Survivor Ünlüler – Gönüllüler çekişmesinde eleme adayları tek tek belirlenirken, dün toplanan Ada konseyinde bir kişini daha adı eleme potasına girdi. 16 Ocak 2021 tarihli Survivor’da ilk eleme adayı Gönüllüler takımından Ünlüler takımına geçen İlayda olurken, dün katılan yeni isimle pota giderek kızıştı.

Survivor 17 Ocak Dokunulmazlığını Kim Kazandı?

Survivor’ın dün akşam yayınlanan bölümünde iki takım dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya mücadele verdi. Zorlu parkurda yarışmacılar takım arkadaşlarını koruma altına alabilmek için mücadelelerini sürdürürken, skor 9-6 ünlüler lehine gerçekleşmişti. Son oyunca Ünlüler Takımı’ndan Çağrı ve Gönüllüler Takımı’ndan Poyraz karşı karşıya geldi ve Çağrı atışları önce tamamlayarak dokunulmazlığı takımına kazandırdı. Acun Ilıcalı ise dokunulmazlığı son oyunda Poyraz’ı yenmeyi başaran Ünlüler takımından Çağrı’ya vermeyi tercih etti.

Survivor 17 Ocak Eleme Adayı Kim Oldu?

Dokunulmazlığı ünlüler takımının kazanması ile birlikte Ada konseyinde ikinci eleme adayı için gönüllüler takımı oy kullandı. Oylamada 3 oy Dora’ya ve 3 oy Hanzade’ye çıkarken, 4 oyu alarak eleme potasına giren ikinci isim Sancakay oldu. Ünlüler Takımının eleme adayı İlayda Şeker ile birlikte Sancakay, Survivor adasında yarışmada kalmak için savaşacak ikinci isim oldu.